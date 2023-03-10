Раритети в старому ангарі: виявлено колекцію ретро-авто в ідеальному стані (фото)
У колекції зібрано 10 раритетних авто, випущених з 20-х по 90-ті роки ХХ століття. Всі машини відреставровані і виглядають чудово.
У Великій Британії виявлено колекцію рідкісних ретро-авто. Автомобілі стояли у старому ангарі не одне десятиліття. Про це пише видання The Sun.
Власника машин встановлено, але він побажав залишитися анонімним. Британець збирав раритетні автомобілі протягом 45 років, реставрував їх та дбайливо зберігав, тому всі вони зараз у хорошому стані.
Колекція включає 10 авто випущених з 20-х по 90-ті роки минулого століття. Почалася вона з Austin A125 Sheerline 1952 року. Цей розкішний седан свого часу конкурував із Bentley.
Найстарішим авто у колекції є кабріолет Citroen 1923 року. Дуже рідкісним є Franklin Airman 1928 року — зараз про цю американську марку вже мало хто пам'ятає.
Крім того, раритетними вважаються фургон Austin 12/4 1926 і купе Hudson 6 1941 року. Також у колекції є Chevrolet 1928 року та Peugeot 1929 року.Важливо
Найсучаснішими є два Rolls-Royce – Silver Shadow 1973 року та Silver Spirit 1981 року. Найновіший Jaguar XJ випущений в 1997 році.
Тепер власник машин на пенсії та погодився розпродати їх. Найближчим часом їх буде виставлено на аукціон.
Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії також виявлено секретну колекцію рідкісних заряджених Mercedes-Benz.
Також ми писали, що на старому складі виявили покинуті ретро-авто.