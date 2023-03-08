У Британії знайшли секретну колекцію надзвичайно рідкісних заряджених Mercedes-Benz (відео)

У колекції зібрано безліч культових моделей Mercedes-Benz 1980-х і 90-х. Також власник похвалився декількома рідкісними автомобілями інших брендів.

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У Великій Британії виявили секретну колекцію рідкісних раритетних автомобілів. Більшість представлена моделями Mercedes-Benz 1980-х і 1990-х років. Відео опублікували на YouTube-каналі The Late Brake Show.

У ролику показаний незвичайний універсал Mercedes-Benz W124 320TE 1995 випуску. Автомобіль модифікований у стилі японського тюнінг-ательє Auto Fashion Factory, яке займалося доопрацюванням німецьких автомобілів у 1990-х.

[ + – ] Mercedes-Benz W124 320TE був доопрацьований у стилі тюнінг-ательє Auto Fashion Factory Фото: Скриншот

Ще однією "окрасою" колекції став Mercedes-Benz 190E Cosworth. Він оснащений потужним турбованим двигуном і незабаром отримає широкий обвіс від 190E Evo.

Також у колекції знайшли Mercedes-Benz 500 SEL від посольства Саудівської Аравії, яке колись належало принцу. Поруч із ним розташований неймовірно рідкісний Ford Zodiac MKIV Executive 1972 із 5,9-літровим двигуном V8.

Крім цього, власник похвалився кількома седанами Mercedes-Benz Brabus 190E, 500 SEL із турбокомпресором і купе W124. У колекції є чимало різних деталей для класичних моделей Mercedes-Benz, у тому числі від AMG і Lorinser.

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Деякі автомобілі потребують ремонту. Проте власник заявив, що вони ще не раз порадують автолюбителів і випадкових перехожих.

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