В Британии нашли секретную коллекцию невероятно редких заряженных Mercedes-Benz (видео)

В коллекции собрано множество культовых моделей Mercedes-Benz 1980-х и 90-х. Также владелец похвастался несколькими редкими автомобилями других брендов.

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В Великобритании обнаружили секретную коллекцию редких раритетных автомобилей. Большая часть представлена моделями Mercedes-Benz 1980-х и 1990-х годов. Видео опубликовали на YouTube-канале The Late Brake Show.

В ролике показан необычный универсал Mercedes-Benz W124 320TE 1995 года выпуска. Автомобиль модифицирован в стиле японского тюнинг-ателье Auto Fashion Factory, которое занималось доработкой немецких автомобилей в 1990-х.

[ + – ] Mercedes-Benz W124 320TE был доработан в стиле тюнинг-ателье Auto Fashion Factory Фото: Скриншот

Еще одним "украшением" коллекции стал Mercedes-Benz 190E Cosworth. Он оснащен мощным турбированным двигателем, и вскоре получит широкий обвес от 190E Evo.

Также в коллекции нашли Mercedes-Benz 500 SEL от посольства Саудовской Аравии, когда-то принадлежавшего принцу. Рядом с ним находится невероятно редкий Ford Zodiac MKIV Executive 1972 года с 5,9-литровым двигателем V8.

Помимо этого владелец похвастался несколькими седанами Mercedes-Benz Brabus 190E, 500 SEL с турбокомпрессором и купе W124. В коллекции есть и немало различных деталей для классических моделей Mercedes-Benz, в том числе от AMG и Lorinser.

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Некоторые автомобили требуют ремонта. Тем не менее владелец заявил, что они еще ни раз порадуют автолюбителей и случайных прохожих.

Ранее Фокус рассказал, что в Италии на аукцион выставили впечатляющую коллекцию спорткаров BMW M3 и M4.