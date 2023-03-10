Раритеты в старом ангаре: обнаружена коллекция ретро-авто в идеальном состоянии (фото)

В коллекции собраны 10 раритетных авто, выпущенных с 20-е по 90-е годы ХХ века. Все машины отреставрированы и выглядят отлично.

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В Великобритании обнаружена коллекция редких ретро-авто. Автомобили стояли в старом ангаре не одно десятилетие. Об этом пишет издание The Sun.

Владелец машин установлен, но он пожелал остаться анонимным. Британец собирал раритетные автомобили на протяжении 45 лет, реставрировал их и бережно хранил, поэтому все они сейчас в хорошем состоянии.

Austin A125 Sheerline 1952 года Фото: The Sun

Коллекция включает 10 авто выпущенных с 20-е по 90-е годы прошлого века. Началась она с Austin A125 Sheerline 1952 года. Этот роскошный седан в свое время конкурировал с Bentley.

Старейшим авто в коллекции является кабриолет Citroen 1923 года. Очень редким является Franklin Airman 1928 года – сейчас об этой американской марке уже мало кто помнит.

Franklin Airman 1928 года Фото: The Sun

Кроме того, раритетными считаются фургон Austin 12/4 1926 года и купе Hudson 6 1941 года. Также в коллекции есть Chevrolet 1928 года и Peugeot 1929 года.

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Более современными являются два Rolls-Royce – Silver Shadow 1973 года и Silver Spirit 1981 года. Самый же новый Jaguar XJ выпущен в 1997 году.

Rolls-Royce Silver Spirit 1981 года Фото: The Sun

Теперь владелец машин на пенсии и согласился распродать их. В ближайшее время они будут выставлены на аукцион.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании также обнаружена секретная коллекция редких заряженных Mercedes-Benz.

Также мы писали, что на старом складе обнаружили заброшенные ретро-авто.