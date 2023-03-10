Раритеты в старом ангаре: обнаружена коллекция ретро-авто в идеальном состоянии (фото)
В коллекции собраны 10 раритетных авто, выпущенных с 20-е по 90-е годы ХХ века. Все машины отреставрированы и выглядят отлично.
В Великобритании обнаружена коллекция редких ретро-авто. Автомобили стояли в старом ангаре не одно десятилетие. Об этом пишет издание The Sun.
Владелец машин установлен, но он пожелал остаться анонимным. Британец собирал раритетные автомобили на протяжении 45 лет, реставрировал их и бережно хранил, поэтому все они сейчас в хорошем состоянии.
Коллекция включает 10 авто выпущенных с 20-е по 90-е годы прошлого века. Началась она с Austin A125 Sheerline 1952 года. Этот роскошный седан в свое время конкурировал с Bentley.
Старейшим авто в коллекции является кабриолет Citroen 1923 года. Очень редким является Franklin Airman 1928 года – сейчас об этой американской марке уже мало кто помнит.
Кроме того, раритетными считаются фургон Austin 12/4 1926 года и купе Hudson 6 1941 года. Также в коллекции есть Chevrolet 1928 года и Peugeot 1929 года.Важно
Более современными являются два Rolls-Royce – Silver Shadow 1973 года и Silver Spirit 1981 года. Самый же новый Jaguar XJ выпущен в 1997 году.
Теперь владелец машин на пенсии и согласился распродать их. В ближайшее время они будут выставлены на аукцион.
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