На заброшенном складе обнаружили большую коллекцию ретро-авто (фото, видео)

Автомобили хранятся на складе более десяти лет и покрыты толстым слоем пыли. Некоторые машины хорошо сохранились и их несложно восстановить.

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Британские исследователи старины нашли целую заброшенную коллекцию винтажного транспорта. Более десятка раритетных машин и мотоциклов годами пылились на старом складе. О находке рассказали на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Редкий лимузин Rolls-Royce Silver Wraith II Фото: скриншот / YouTube

Автомобили случайно обнаружили в одной из европейских стран, однако точное место нахождения коллекции держится в секрете. Машины стоят на складе среди различного мусора и старой бытовой техники.

Mercedes-Benz S-Class W116 Фото: скриншот / YouTube

Судя по состоянию авто, они заброшены не менее 10 лет. Впрочем, некоторые из них неплохо сохранились и их вполне возможно вернуть к жизни.

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В коллекции есть редкие экземпляры. Наиболее ценным является лимузин Rolls-Royce Silver Wraith II. Удлиненная версия седана Silver Shadow с перегородкой в салоне выпускалась с 1965 по 1980 годы и всего выпущено только 2135 таких авто со 190-сильным V8.

Самым старым на складе является Opel Olympia 1950 года. Также удалось идентифицировать представительский Mercedes S-Class W116 70-х годов и бюджетный Peugeot 309. Во дворе дома под открытым небом стоит американский грузовик International Loadster 1963 года.

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