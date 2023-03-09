На покинутому складі виявили велику колекцію ретро-авто (фото, відео)

Автомобілі зберігаються на складі понад десять років і покриті товстим шаром пилу. Деякі машини добре збереглися та їх нескладно відновити.

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Британські дослідники старовини знайшли цілу покинуту колекцію вінтажного транспорту. Більше десятка раритетних машин і мотоциклів роками припадали пилом на старому складі. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Рідкісний лімузин Rolls-Royce Silver Wraith II Фото: скриншот / YouTube

Автомобілі випадково виявили в одній із європейських країн, проте точне місце знаходження колекції тримається у секреті. Машини стоять на складі серед різного сміття та старої побутової техніки.

Mercedes-Benz S-Class W116 Фото: скриншот / YouTube

Судячи з стану авто, вони занедбані щонайменше 10 років. Втім, деякі з них непогано збереглися і цілком можливо їх повернути до життя.

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У колекції є рідкісні екземпляри. Найбільш цінним є лімузин Rolls-Royce Silver Wraith II. Подовжена версія седана Silver Shadow з перегородкою в салоні випускалася з 1965 по 1980 роки і всього випущено лише 2135 таких авто зі 190-сильним V8.

Найстарішим на складі є Opel Olympia 1950 року. Також вдалося ідентифікувати представницький Mercedes S-Class W116 70-х років та бюджетний Peugeot 309. У дворі дому просто неба стоїть американська вантажівка International Loadster 1963 року.

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