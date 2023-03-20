В Великобритании обнаружили огромное кладбище редких ретро-авто (фото, видео)

На небольшом участке собрано свыше сотни старинных автомобилей разных лет выпуска. Среди них есть редкие модели, которые можно восстановить.

Related video

В британском графстве Саффолк обнаружили участок, забитый заброшенным ретро-авто. Среди них есть настоящие раритеты. Видео с кладбища машин появилось на Youtube-канале Finders Beepers History Seekeers.

Часть машин хранятся в большом гараже Фото: скриншот/YouTube

В общей сложности на неб ольшой площади собраны более сотни старинных авто разных лет выпуска. Часть машин хранятся в огромном гараже, но большинство – стоят под открытым небом. Одни машины отлично сохранились, другие – превратились в горы металлолома.

Самым дорогим в коллекции является Bentley S2 1959 года Фото: скриншот/YouTube

Старейшее авто в коллекции – столетний американский Ford T. Самым же дорогим является роскошный седан Bentley S2 1959 года.

Mercedes S-Class W126 Фото: скриншот/YouTube

В коллекции обнаружили несколько спортивных MG и Reliant, редкие Talbot Sunbeam и Jowett Javelin, массовые Mini, Morris Van и Austin A40. Есть и более Mercedes-Benz 80-х и 90-х. Кроме авто, обнаружено несколько скоростных катеров, детские педальные машинки и старинная мебель.

Важно

Культовый американский спорткар более 40 лет простоял в старом гараже (видео)

Общая стоимость автомобилей оценена в сотни тысяч фунтов стерлингов. На данный момент неизвестно, почему участок заброшен. Судя по состоянию авто можно предположить, что им не уделяли внимания не менее 20 лет.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании обнаружили коллекцию старинных автомобилей в идеальном состоянии.

Также мы писали, что ржавый Mercedes-Benz заместителя Гитлера продают по цене $1,75 миллиона.