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Авто

Люкс за миллион: на рынок выходит самое дорогое китайское авто (фото)

Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новый Hongqi Guoli, FAW Hongqi
Фото: CarNewsChina | Дизайн Hongqi Guoli выдержан в ретростиле

Hongqi Guoli — дорогой представительский седан длиной почти 6 метров. У него роскошный кожаный салон с электроприводом и массажем всех сидений, а под капотом установлен 388-сильный V8.

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В Китае запустили в производство новый Hongqi Guoli Hongqi Guoli. Роскошный седан от концерна FAW поступает в продажу по цене от 7,18 млн юаней ($990 000) и это самое дорогое китайское авто. О нем рассказали на сайте CarNewsChina.

Hongqi Guoli 2024, Hongqi Guoli, новый Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Седан достигает почти 6 м в длину
Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli стал преемником модели L5. Как и предшественник, он отличается ретро-дизайном и напоминает FAW Hongqi CA72 и CA770, на которых ездил Мао Цзэдун. У него длинный капот, круглые фары и широкая хромированная решетка радиатора. При желании авто можно персонализировать.

новый Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новый Hongqi Guoli, FAW Hongqi Hongqi Fullscreen
Автомобиль можно персонализировать
Фото: CarNewsChina

Габариты Hongqi Guoli 2024:

  • длина — 5980 мм;
  • ширина — 2090 мм;
  • высота — 1710 мм;
  • колесная база — 3730 мм.
салон Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новый Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: CarNewsChina

Салон Hongqi Guoli отделан кожей и деревом с традиционными китайскими узорами с изображением золотых подсолнухов. На передней панели установили два отдельных дисплея.

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Новый FAW Hongqi Guoli — четырехместный, причем все кресла оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем. Также установлен четырехзонный климат-контроль.

салон FAW Hongqi, Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новый Hongqi Guoli, FAW Hongqi Hongqi Fullscreen
Задние сиденья оснащены электроприводом и массажем
Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 388 л. с. и 530 Нм. С 8-ступенчатым автоматом он может развить 220 км/ч и расходует в среднем 15,2 л/100 км.

Кстати, недавно FAW Hongqi показали роскошного конкурента Mercedes S-Class.

Также Фокус рассказывал, что FAW выпускает и бюджетные электрокары за $4000.