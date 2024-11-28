Санкції поставили хрест на новій розкішній моделі російського Aurus

Седан Hongqi H9 не збиратимуть у РФ під брендом Aurus. Китайський концерн FAW вийшов із проєкту після введення санкцій проти російського автовиробника.

Нову модель російського бренду Aurus не випускатимуть на заводі в Санкт-Петербурзі. Концерн FAW зірвав угоду про спільне виробництво автомобіля. Про це повідомляє видання "Ведомости".

Китайський концерн FAW та російська компанія "НАМІ" планували спільно випускати на колишньому заводі Toyota в Санкт-Петербурзі преміальний седан Hongqi H9 під брендом Aurus.

Виробництво мало стартувати в кінці 2024 року, проте в останній момент FAW "зіскочив із переговорів", як заявив один із російських чиновників. Причиною стали санкції, запроваджені проти Aurus.

Офіційно в Міністерстві промисловості та торгівлі РФ не визнають розірвання угоди, а натомість говорять, що проєкт актуальний, а строки його реалізації є "гнучкими".

Важливо

Volkswagen передумав і не припинятиме виробництво найменшої моделі

Як відомо, завод Toyota в Санкт-Петербурзі працював із 2007 по 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну японський автогігант припинив виробництво, а невдовзі вирішив покинути російський ринок і продав підприємство компанії "НАМІ" за 655 мільйонів доларів.

Саме "НАМІ" є власником контрольного пакету акцій Aurus. Під цим брендом виготовляють дрібними серіями розкішні представницькі авто. Їх, зокрема, використовують Володимир Путін та Кім Чен Ин. У "НАМІ" прагнули запустити у виробництво більш масову і доступнішу модель Aurus і саме нею мав стати китайський Hongqi H9.

Між іншим, нещодавно Hongqi презентували електрокросовер із запасом ходу 730 км. Його продаватимуть у Європі.

Також Фокус розповідав, що новий електрокар Lada на базі старого "Логана" виявився дорожчим за Tesla.