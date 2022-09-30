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Авто

Российский клон Rolls-Royce Cullinan оказался почти вдвое дороже оригинала (фото)

Внедорожник Aurus Komendant, кроссовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новый Aurus Komendant, Аурус Комендант
Сходство с Rolls-Royce Cullinan лучше всего заметно в анфас

Кроссовер Aurus Komendant по дизайну очень напоминает британский Rolls-Royce Cullinan. Гибридную установку для автомобиля разработали в Porsche.

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В РФ презентовали новый Aurus Komendant. Вторую модель проекта "Кортеж" планируют запустить в производство с 2023 года и будут продавать по цене от 584 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Внедорожник Aurus Komendant, кроссовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новый Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Кроссовер достигает 5,4 м в длину и весит 3,2 тонны

Aurus Komendant 2023 – полноразмерный кроссовер длиной 5380 мм, шириной 2004 мм и высотой 1820 мм при колесной базе в 3100 мм. Дизайн явно копирует Rolls-Royce Cullinan — у Komendant схожая прямоугольная хромированная решетка радиатора и продолговатые фары. Стоит отметить, что британский внедорожник почти вдвое дешевле своего клона — его цена стартует от $325 000.

Внедорожник Aurus Komendant, кроссовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новый Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Авто оснастили гибридной установкой от Porsche

Несмотря на огромные размеры, кроссовер Aurus Komendant является четырехместным. Спереди и сзади установлено по два кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Задние сиденья нельзя сложить для увеличения багажника.

В отделке салона использованы кожа и дерево. На передней панели установлены два дисплея, также отдельные мониторы предусмотрены для задних пассажиров. Оснащение включает четырехзонный климат-контроль.

Внедорожник Aurus Komendant, кроссовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новый Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
В отделке салона использованы кожа и дерево

Внедорожник позиционируют, как самостоятельную разработку, но на самом деле платформу и силовой агрегат для Aurus разработали в Porsche. Как и седан Aurus Senat, кроссовер оснащен 598-сильной гибридной установкой с 4,4-литровым турбированным V8 и электромотором. Авто весит 3235 кг, поэтому при такой мощности характеристики Aurus Komendant нельзя назвать выдающимися – 6,5 с до сотни и максимальные 220 км/ч.

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Внедорожник Aurus Komendant получил 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Также предусмотрена пневмоподвеска с изменяемым в пределах 215-260 мм клиренсом.

Внедорожник Aurus Komendant, кроссовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новый Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Сзади установили два отдельных кресла

В планах Aurus – выпускать по 5000 машин в год на заводе в Елабуге. Эта цифра кажется слишком оптимистичной, ведь старт производства на предприятии откладывался на протяжении двух лет, а за 2022 год оно собрало всего 12 автомобилей Aurus Senat. Часть Komendant будут использовать для сопровождения правительственных кортежей.

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