Российский клон Rolls-Royce Cullinan оказался почти вдвое дороже оригинала (фото)

Кроссовер Aurus Komendant по дизайну очень напоминает британский Rolls-Royce Cullinan. Гибридную установку для автомобиля разработали в Porsche.

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В РФ презентовали новый Aurus Komendant. Вторую модель проекта "Кортеж" планируют запустить в производство с 2023 года и будут продавать по цене от 584 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт марки.

[ + – ] Кроссовер достигает 5,4 м в длину и весит 3,2 тонны

Aurus Komendant 2023 – полноразмерный кроссовер длиной 5380 мм, шириной 2004 мм и высотой 1820 мм при колесной базе в 3100 мм. Дизайн явно копирует Rolls-Royce Cullinan — у Komendant схожая прямоугольная хромированная решетка радиатора и продолговатые фары. Стоит отметить, что британский внедорожник почти вдвое дешевле своего клона — его цена стартует от $325 000.

[ + – ] Авто оснастили гибридной установкой от Porsche

Несмотря на огромные размеры, кроссовер Aurus Komendant является четырехместным. Спереди и сзади установлено по два кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Задние сиденья нельзя сложить для увеличения багажника.

В отделке салона использованы кожа и дерево. На передней панели установлены два дисплея, также отдельные мониторы предусмотрены для задних пассажиров. Оснащение включает четырехзонный климат-контроль.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево

Внедорожник позиционируют, как самостоятельную разработку, но на самом деле платформу и силовой агрегат для Aurus разработали в Porsche. Как и седан Aurus Senat, кроссовер оснащен 598-сильной гибридной установкой с 4,4-литровым турбированным V8 и электромотором. Авто весит 3235 кг, поэтому при такой мощности характеристики Aurus Komendant нельзя назвать выдающимися – 6,5 с до сотни и максимальные 220 км/ч.

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Внедорожник Aurus Komendant получил 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Также предусмотрена пневмоподвеска с изменяемым в пределах 215-260 мм клиренсом.

[ + – ] Сзади установили два отдельных кресла

В планах Aurus – выпускать по 5000 машин в год на заводе в Елабуге. Эта цифра кажется слишком оптимистичной, ведь старт производства на предприятии откладывался на протяжении двух лет, а за 2022 год оно собрало всего 12 автомобилей Aurus Senat. Часть Komendant будут использовать для сопровождения правительственных кортежей.

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