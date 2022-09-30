Російський клон Rolls-Royce Cullinan виявився майже вдвічі дорожчим за оригінал (фото)

Кросовер Aurus Komendant за дизайном дуже нагадує британський Rolls-Royce Cullinan. Гібридну установку для автомобіля розробили у Porsche.

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В РФ презентували новий Aurus Komendant. Другу модель проєкту "Кортеж" планують запустити у виробництво з 2023 року та продаватимуть за ціною від 584 200 доларів. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

[ + – ] Кросовер досягає 5,4 м у довжину та важить 3,2 тонни

Aurus Komendant 2023 — повнорозмірний кросовер довжиною 5 380 мм, шириною 2 004 мм та висотою 1 820 мм при колісній базі 3 100 мм. Дизайн очевидно копіює Rolls-Royce Cullinan — у Komendant схожа прямокутна хромована решітка радіатора і довгасті фари. Варто зазначити, що британський позашляховик майже вдвічі дешевший за свій клон — його ціна стартує від $325 000.

[ + – ] Автомобіль оснастили гібридною установкою від Porsche

Незважаючи на величезні розміри, кросовер Aurus Komendant є чотиримісним. Спереду та ззаду встановлено по два крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією. Задні сидіння не можна скласти для збільшення багажника.

В обробці салону використано шкіру та дерево. На передній панелі встановлені два дисплеї, а також окремі монітори призначені для задніх пасажирів. Оснащення враховує чотиризонний клімат-контроль.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево

Позашляховик позиціонують як самостійну розробку, але насправді платформу та силовий агрегат для Aurus розробили в Porsche. Як і седан Aurus Senat, кросовер оснащений 598-сильною гібридною установкою з 4,4-літровим турбованим V8 та електромотором. Авто важить 3 235 кг, тому за такої потужності характеристики Aurus Komendant не можна назвати видатними — 6,5 с до сотні та максимальні 220 км/год.

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Позашляховик Aurus Komendant отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід. Також передбачена пневмопідвіска зі змінним у межах 215-260 мм кліренсом.

[ + – ] Позаду встановили два окремі крісла

У планах Aurus — випускати по 5 000 машин на рік на заводі в Єлабузі. Ця цифра здається надто оптимістичною, адже старт виробництва на підприємстві відкладався протягом двох років, а за 2022 рік воно зібрало лише 12 автомобілів Aurus Senat. Частина Komendant будуть використовуватись для супроводу урядових кортежів.

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