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Російський клон Rolls-Royce Cullinan виявився майже вдвічі дорожчим за оригінал (фото)

Позашляховик Aurus Komendant, кросовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новий Aurus Komendant, Аурус Комендант
Подібність до Rolls-Royce Cullinan найкраще помітна в анфас

Кросовер Aurus Komendant за дизайном дуже нагадує британський Rolls-Royce Cullinan. Гібридну установку для автомобіля розробили у Porsche.

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В РФ презентували новий Aurus Komendant. Другу модель проєкту "Кортеж" планують запустити у виробництво з 2023 року та продаватимуть за ціною від 584 200 доларів. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

Позашляховик Aurus Komendant, кросовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новий Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Кросовер досягає 5,4 м у довжину та важить 3,2 тонни

Aurus Komendant 2023 — повнорозмірний кросовер довжиною 5 380 мм, шириною 2 004 мм та висотою 1 820 мм при колісній базі 3 100 мм. Дизайн очевидно копіює Rolls-Royce Cullinan — у Komendant схожа прямокутна хромована решітка радіатора і довгасті фари. Варто зазначити, що британський позашляховик майже вдвічі дешевший за свій клон — його ціна стартує від $325 000.

Позашляховик Aurus Komendant, кросовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новий Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Автомобіль оснастили гібридною установкою від Porsche

Незважаючи на величезні розміри, кросовер Aurus Komendant є чотиримісним. Спереду та ззаду встановлено по два крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією. Задні сидіння не можна скласти для збільшення багажника.

В обробці салону використано шкіру та дерево. На передній панелі встановлені два дисплеї, а також окремі монітори призначені для задніх пасажирів. Оснащення враховує чотиризонний клімат-контроль.

Позашляховик Aurus Komendant, кросовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новий Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
В обробці салону використано шкіру та дерево

Позашляховик позиціонують як самостійну розробку, але насправді платформу та силовий агрегат для Aurus розробили в Porsche. Як і седан Aurus Senat, кросовер оснащений 598-сильною гібридною установкою з 4,4-літровим турбованим V8 та електромотором. Авто важить 3 235 кг, тому за такої потужності характеристики Aurus Komendant не можна назвати видатними — 6,5 с до сотні та максимальні 220 км/год.

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Позашляховик Aurus Komendant отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід. Також передбачена пневмопідвіска зі змінним у межах 215-260 мм кліренсом.

Позашляховик Aurus Komendant, кросовер Aurus Komendant, Aurus Komendant, новий Aurus Komendant, Аурус Комендант Fullscreen
Позаду встановили два окремі крісла

У планах Aurus — випускати по 5 000 машин на рік на заводі в Єлабузі. Ця цифра здається надто оптимістичною, адже старт виробництва на підприємстві відкладався протягом двох років, а за 2022 рік воно зібрало лише 12 автомобілів Aurus Senat. Частина Komendant будуть використовуватись для супроводу урядових кортежів.

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