Найдорожчий позашляховик Rolls-Royce оцінили в мільйон доларів
Rolls-Royce Cullinan бронювали за стандартом BR6. За доплату позашляховик перетворять на подовжений лімузин.
Німецьке ательє Klassen взялося допрацювати Rolls-Royce Cullinan. Позашляховик перетворили на розкішний броньовик, і тепер він виставлений на продаж за ціною від 964 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Салон Rolls-Royce Cullinan перетворений на броньовану капсулу. Захист відповідає стандарту BR6, тобто він витримує обстріл із автомата Калашникова АК-47 або снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм.
Природно, скла куленепробивні, а шини дозволяють продовжувати рух при проколі. Також оснащення включає сирену, гучномовець і систему пожежогасіння.
Звичайно, броньований Rolls-Royce Cullinan поважчав, але комфортом пасажирів не пожертвували, і салон залишився настільки ж розкішним, як у стандартної моделі. У внутрішній обробці використані шкіра та дерево, а для задніх пасажирів передбачені відкидні столики та монітори. Ба більше, пропонують дорожчий подовжений на 35 см варіант позашляховика.
Щоб впоратися зі збільшеною масою, потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 600 к. с. Також довелося посилити пневмопідвіску та гальма.
Утім, це не найдорожчий броньований позашляховик. У США створюють авто за 3,6 млн доларів.