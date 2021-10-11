Найдорожчий позашляховик Rolls-Royce оцінили в мільйон доларів

Rolls-Royce Cullinan бронювали за стандартом BR6. За доплату позашляховик перетворять на подовжений лімузин.

Німецьке ательє Klassen взялося допрацювати Rolls-Royce Cullinan. Позашляховик перетворили на розкішний броньовик, і тепер він виставлений на продаж за ціною від 964 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Ціни стартують від 964 тис. доларів Фото: с сайта mobile.de

Салон Rolls-Royce Cullinan перетворений на броньовану капсулу. Захист відповідає стандарту BR6, тобто він витримує обстріл із автомата Калашникова АК-47 або снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та дерево Фото: с сайта mobile.de

Природно, скла куленепробивні, а шини дозволяють продовжувати рух при проколі. Також оснащення включає сирену, гучномовець і систему пожежогасіння.

[ + – ] Для задніх пасажирів передбачені відкидні столики та монітори Фото: с сайта mobile.de

Звичайно, броньований Rolls-Royce Cullinan поважчав, але комфортом пасажирів не пожертвували, і салон залишився настільки ж розкішним, як у стандартної моделі. У внутрішній обробці використані шкіра та дерево, а для задніх пасажирів передбачені відкидні столики та монітори. Ба більше, пропонують дорожчий подовжений на 35 см варіант позашляховика.

[ + – ] За доплату позашляховик подовжать на 35 см Фото: с сайта mobile.de

Щоб впоратися зі збільшеною масою, потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 600 к. с. Також довелося посилити пневмопідвіску та гальма.

Утім, це не найдорожчий броньований позашляховик. У США створюють авто за 3,6 млн доларів.