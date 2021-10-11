Самый дорогой внедорожник Rolls-Royce оценили в миллион долларов

Rolls-Royce Cullinan бронировали по стандарту BR6. За доплату внедорожник превратят в удлиненный лимузин.

Немецкое ателье Klassen взялось доработать Rolls-Royce Cullinan. Внедорожник превратили в роскошный броневик и теперь он выставлен на продажу по цене от 964 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Цены стартуют с 964 тыс. долларов Фото: с сайта mobile.de

Салон Rolls-Royce Cullinan превращен в бронированную капсулу. Защита соответствует стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из автомата Калашникова АК-47 или снайперской винтовки калибром 7,62 мм.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: с сайта mobile.de

Естественно, стекла пуленепробиваемые, а шины позволяют продолжать движение при проколе. Также оснащение включает сирену, громкоговоритель и систему пожаротушения.

[ + – ] Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики и мониторы Фото: с сайта mobile.de

Конечно, бронированный Rolls-Royce Cullinan потяжелел, но комфортом пассажиров не пожертвовали и салон остался столь же роскошным, как у стандартной модели. Во внутренней отделке использованы кожа и дерево, а для задних пассажиров предусмотрены откидные столики и мониторы. Мало того, предлагают более дорогой удлиненный на 35 см вариант внедорожника.

[ + – ] За доплату внедорожник удлинят на 35 см Фото: с сайта mobile.de

Чтобы справиться с возросшей массой, мощность 6,75-литрового турбированного V12 увеличили с 571 до 600 л. с. Также пришлось усилить пневмоподвеску и тормоза.

Впрочем, это не самый дорогой бронированный внедорожник. В США создают авто за 3,6 млн. долларов.