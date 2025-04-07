Нікому не потрібен: лімузин Путіна провалився на ринку (фото)

Російські представницькі автомобілі Aurus виявилися провальними. За 5 років продано лише кілька сотень машин усіх моделей.

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Про це повідомляє сайт "Мотор", посилаючись на статистику агентства "Автостат".

У РФ із грудня 2019 року на облік поставили усього 357 Aurus. Хоча їх продажі поступово зростали, та ці авто не стали масовими і купують їх не надто активно.

Позашляховиків Aurus Komendant зареєстрували лише 50 Фото: Aurus

Продажі автомобілів Aurus:

2020 рік – 7 авто;

2021 – 22;

2022 – 31;

2023 – 86;

2024 – 118;

2025 (перший квартал) – 92.

Навіть за мірками преміумсегменту це небагато. Приміром, Rolls-Royce, дизайн якого скопіювали в Aurus, за один лиш 2024 рік продав 5700 автомобілів.

Варто відзначити, що домашній ринок є основним для бренду, адже на експорт відправили одиниці цих авто і переважно це були подарунки іноземним лідерам. Зокрема, два Aurus презентували Кім Чен Ину і обидві машини невдовзі зламалися.

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Також відомо, що значну частину із 357 Aurus у РФ придбали для органів державної влади. Наразі не відомо, скільки машин купили приватні особи.

Найпопулярнішою моделлю є Aurus Senat – 289 проданих авто. Саме таким лімузином користується Володимир Путін. Позашляховиків Aurus Komendant зареєстрували 50, мінівенів Arsenal – лише 16, а катафалків Lafet – усього 2.

Об'єми продажів планували наростити, налагодивши випуск під брендом Aurus преміальних седанів FAW Hongqi, проте через санкції проти РФ китайський автовиробник відмовився від співробітництва.

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