Новые роботы с передовым ИИ "спасут" Европу: что они будут делать

Исследователи разработали роботов с искусственным интеллектом (ИИ), призванных решить растущую проблему электронных отходов в Европейском союзе.

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Об этом пишет Tech Xplore. По данным портала, на крупнейшем предприятии ЕС по переработке электронных отходов Electrocycling GmbH более половины сотрудников вручную сортируют отходы, извлекая батареи, которые являются пожароопасными и сложно перерабатываются.

"Устройств становится все больше, они становятся все меньше, и все они содержат литиевые батареи, некоторые из которых установлены на постоянной основе, припаяны или приклеены. Это не работа мечты — каждый день разбирать эту технику", — сказал Ханнес Фрелих, управляющий директор Electrocycling.

Некоторые из этих задач могли бы выполнять роботы, но каждый раз, когда продукт меняется, необходимо перенастраивать аппаратное и программное обеспечение. Это может быть дорогостоящим и отнимать много времени.

Чтобы решить данную проблему, исследовательская инициатива ReconCycle создала адаптивную роботизированную рабочую ячейку, способную перенастраиваться для выполнения различных задач. Это рабочее пространство, которое состоит как минимум из одного робота, его инструментов и оборудования, а также его контроллера.

Система автономно адаптируется к различным задачам с помощью сложного программного обеспечения на основе ИИ и модульного оборудования, которое можно быстро перенастроить. Она также использует мягкие компоненты, такие как SoftHand — "человеческая рука", которая может манипулировать объектами с большой точностью.

"Я был удивлен, насколько далеко уже продвинулись технологии и ИИ. Они даже воссоздали человеческую руку для робота", — отметил Фрелих.

В издании отметили, что количество электронных отходов продолжает расти. Так, в ЕС ежегодно производится почти 5 миллионов метрических тонн электронных отходов, что составляет около 11 килограммов на человека. Менее 40% из них перерабатывается.

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Электронные отходы также имеют серьезные экономические последствия. По данным ООН, ежегодно теряется около 84 млрд евро, когда такие ценные металлы, как медь, железо и золото, выбрасываются вместо того, чтобы использоваться повторно.

"Люди должны понимать, что это не просто отходы, но и сырье, которое необходимо перерабатывать и поддерживать в обороте как для экономической эффективности, так и для сокращения выбросов CO2", — подчеркнул Фрелих.

Напомним, американская компания Redwood Materials будет перерабатывать старые аккумуляторы электровелосипедов и скутеров от Lime, извлекая из них редкоземельные металлы. Сделка поможет обеспечить США материалами для производства электромобилей на фоне ограничений со стороны Китая.