Тайная стратегия Китая: участие в войне в Украине — шаг к аннексии Тайваня, — The Hill

Китай отправляет солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Военные-граждане КНР участвуют в войне на стороне РФ с согласия Пекина, заявил бывший разведчик Ричард Фишер.

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Об этом пишет The Hill 17 апреля.

По мнению разведчика, полученный опыт может существенно усилить китайскую армию в случае попытки захвата Тайваня.

В частности, недавно Китай собрал вокруг Тайваня наибольшее количество военно-морских судов за весь год.

"Коммунистическая партия стремится к непосредственному опыту на поле битвы в Украине, чтобы проинформировать свою Народно-освободительную армию о будущих войнах", — отметил Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне.

Для китайских солдат украинское поле боя "предлагает самую яркую и жестокую эволюцию революционной битвы между беспилотным оружием и системами электронной борьбы, направленными против него".

Вполне вероятно также, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и докладывают Китаю. Они также могут давать советы российским военным. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России, как пишет издание.

Китайцы в войне против Украины

Бывший сотрудник западной разведки сообщил Reuters, что примерно 200 китайских солдат воюют на стороне России в Украине. Два нынешних официальных лица США подтверждают, что их более ста.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество более 155. Двое уже попали в плен. Их могут обменять на пленных украинских защитников.

В частности, во время большой войны Китай поддерживал российскую сторону почти по всем направлениям. Например, Пекин покупал российскую нефть, на которую наложены санкции Соединенного Королевства, США и Европейского Союза, открыл свои финансовые и банковские системы для российских учреждений, находящихся под санкциями, предоставлял военную разведку, дипломатическую и пропагандистскую поддержку и продавал как товары двойного назначения, так и, по некоторым источникам, оружие.

"Маловероятно, что этим солдатам разрешили бы поехать в Россию без полного согласия режима Си", — считает Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis.

Несколько сотен китайцев призывного возраста, которые покинули страну, чтобы воевать в чужой войне, — это, безусловно, то, о чем "Пекин должен был бы знать".

Китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии. Поэтому, как пишет издание, Пентагон должен предположить, что эти два государства вместе с Северной Кореей будут воевать вместе во время следующей войны.

Напомним, Министерство иностранных дел Китая, в пятницу, 18 апреля раскритиковало обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России. В ведомстве назвали эти слова "безосновательными".

Также Фокус писал о том, что спикер МИД Китая Лин Цзянь 9 апреля заявлял в ответ на вопрос о пленении граждан КНР в Украине, что правительство просит китайцев "держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любой формы участия в них".