Таємна стратегія Китаю: участь у війні в Україні — крок до анексії Тайваню, — The Hill

Китай відправляє солдатів в Україну, щоб підготуватися до вторгнення на Тайвань. Військові-громадяни КНР беруть участь у війні на стороні РФ за згодою Пекіна, заявив колишній розвідник Річард Фішер.

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Про це пише The Hill 17 квітня.

На думку розвідника, здобутий досвід може суттєво посилити китайську армію у разі спроби захоплення Тайваню.

Зокрема, нещодавно Китай зібрав навколо Тайваню найбільшу кількість військово-морських суден за увесь рік.

"Комуністична партія прагне безпосереднього досвіду на полі битви в Україні, щоб поінформувати свою Народно-визвольну армію про майбутні війни", — зазначив Річард Фішер з Центру міжнародної оцінки та стратегії у Вашингтоні.

Для китайських солдатів українське поле бою "пропонує найяскравішу та найжорстокішу еволюцію революційної битви між безпілотною зброєю та системами електронної боротьби, спрямованими проти неї".

Цілком імовірно також, що китайські офіцери роблять більше, ніж лише спостерігають і доповідають Китаю. Вони також можуть давати поради російським військовим. Зрештою, Китай з самого початку підтримував військові зусилля Росії, як пише видання.

Китайці у війні проти України

Колишній співробітник західної розвідки повідомив Reuters, що приблизно 200 китайських солдатів воюють на стороні Росії в Україні. Двоє нинішніх офіційних осіб США підтверджують, що їх понад сто.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість понад 155. Двоє вже потрапили в полон. Їх можуть обміняти на полонених українських захисників.

Зокрема, під час великої війни Китай підтримував російську сторону майже у всіх напрямках. Наприклад, Пекін купував російську нафту, на яку накладені санкції Сполученого Королівства, США та Європейського Союзу, відкрив свої фінансові та банківські системи для російських установ, які перебувають під санкціями, надавав військову розвідку, дипломатичну та пропагандистську підтримку та продавав як товари подвійного призначення, так і, за деякими джерелами, зброю.

"Малоймовірно, що цим солдатам дозволили б поїхати до Росії без повної згоди режиму Сі", — вважає Чарльз Бертон з аналітичного центру Sinopsis.

Кілька сотень китайців призовного віку, які залишили країну, щоб воювати у чужій війні, — це, безперечно, те, про що "Пекін мав би знати".

Китайські та російські військові регулярно проводять спільні навчання в Східній Азії. Тому, як пише видання, Пентагон має припустити, що ці дві держави разом із Північною Кореєю воюватимуть разом під час наступної війни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю, у п’ятницю, 18 квітня розкритикувало звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії. У відомстві назвали ці слова "безпідставними".

Також Фокус писав про те, що речник МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня заявляв у відповідь на питання про полон громадян КНР в Україні, що уряд просить китайців "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів й уникати будь-якої форми участі у них".