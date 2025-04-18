Китай відреагував на заяву Зеленського про постачання зброї до РФ

Міністерство закордонних справ Китаю, у п’ятницю, 18 квітня розкритикувало звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що Китайська Народна Республіка постачає зброю Росії. У відомстві назвали ці слова "безпідставними".

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Про це пише Reuters.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь сказав, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі", – так Китай називає повномасштабну війну Росії проти України.

"Китай виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій. Україна публічно заявила, що більшість компонентів зброї, імпортованої Росією, походять зі Сполучених Штатів та інших західних країн", — сказав речник МЗС Китаю.

Що відомо про відправки зброї Китаю в РФ

Про те, що Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України повідомляли в листопаді 2024 року. Журналісти писали, що переконливі докази цього отримали розвідки європейських країн, а представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель проінформував про це європейських лідерів. Про яку саме зброю йшла мова, джерела не повідомляли.

Нагадаємо, під час брифінгу 17 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала докази постачання зброї з Китайської Народної Республіки до Росії. Зокрема, за даними українських спецслужб і розвідки, Китай виробляє зброю на території РФ.

Зокрема, 17 квітня видання Forbes писало, що виробники дронів у Сполучених Штатах Америки відчули проблеми з деталями з Китаю, та пояснювало чого чекати Україні.

Також Фокус раніше писав про те, які системи Китай міг поставити Росії. Це можуть бути артсистеми китайського виробництва, створені на основі радянських зразків. Президент України Зеленський казав, що йдеться про передавання артилерії, пороху, а також можливу участь китайських фахівців у виробництві зброї на території РФ.

Китайські ЗМІ ще 2 квітня писали, що Російська Федерація підозрює Китайську Народну Республіку у відправленні військової техніки в Україну.

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня заявляв у відповідь на питання про полон громадян КНР в Україні, що уряд просить китайців "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів й уникати будь-якої форми участі у них".