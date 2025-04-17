У виробників дронів у США почалися проблеми з деталями з Китаю: чого чекати Україні

Міністерство оборони США готується до війни в Тихому океані і хоче посилити армію тисячами безпілотників, але виявилося, що компанії-виробники сильно залежать від компонентів з Китаю.

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Видання Forbes з'ясувало причини та наслідки цього явища.

Залежність від Китаю

5 березня генеральний директор Mach Industries Ітан Торнтон опублікував рекламний ролик про новий військовий ударний дрон компанії під назвою Viper. Користувачі соціальних мереж помітили, що його двигун дуже схожий на китайську модель.

Спочатку Ітан Торнтон заперечував, що будь-який БПЛА Mach Industries використовує деталі з Китаю, але Палмер Лакі, генеральний директор оборонного технологічного гіганта Anduril, безпосередньо запитав: "А що щодо планера на відео?". Тоді Торнтон фактично зізнався: "Ми почуваємося комфортно, підриваючи китайські компоненти з метою тестування". Потім у коментарі Forbes він заявив, що в підсумку готові машини поставляються без китайських компонентів.

Війна в Україні, напруженість навколо Тайваню і домінування китайських виробників безпілотників, таких як DJI, спонукають американську армію закуповувати техніку у вітчизняних і союзних компаній. Президент Дональд Трамп також підлив олії у вогонь підвищенням митних зборів, сподіваючись, що це змусить виробляти більше товарів усередині США. Але виявилося, що більшість американських виробників не можуть обійтися без китайської продукції.

Згідно з даними дослідницької компанії Drone Industry Insights UG, зараз Китай контролює близько 90 відсотків світового ринку комерційних дронів і виробляє більшу частину ключового обладнання, яке використовується для їхнього створення — планери, батареї, радіостанції, камери та екрани. США вже давно залежні від цих деталей, тому що створення конкурентоспроможної інфраструктури для їх виробництва займе роки.

"Ми майже повністю залежимо від нашого головного супротивника", — сказав Джош Стайнман, який раніше курирував безпеку ланцюжка поставок у Раді національної безпеки.

Залежність від китайських деталей стривожила чиновників із Пентагону. Кілька американських компаній з виробництва безпілотників, що мають контракти з Міноборони, включно зі Skydio, намагаються відновити свої ланцюжки поставок після того, як санкції відрізали доступ до постачальників з Китаю.

"Китай може закрити індустрію безпілотників у всьому світі на рік. Це питання національної безпеки не тільки для Сполучених Штатів, а й для всього Заходу", — заявив Трент Еменекер, який очолює групу у Відділі оборонних інновацій Пентагону, що схвалює безпілотники для військового використання.

Що робити виробникам?

У теорії, тарифи Дональда Трампа дійсно спонукають американські компанії налагоджувати власні ланцюжки поставок усередині країни. Однак для цього потрібні роки досліджень і розробок, а також значні інвестиції. При цьому Китай запроваджує відповідні тарифи і робить товари ще дорожчими для американців. Плани з перепроєктування нової експортної системи вже зупиняють поставки магнітів, які необхідні для двигунів дронів.

Деякі компанії з виробництва БПЛА поскаржилися Forbes, що бюрократія загальмувала зростання промисловості в США, а Пентагон не поспішав вирішувати проблему через наявність китайських деталей. Нещодавно військові стали припиняти співпрацю з компаніями, що використовували китайські комплектуючі, під удар потрапила хорватська Orqa, яка називала себе "Західною DJI" і пропонувала торговий майданчик для купівлі компонентів поза Китаєм.

Orqa виробляє FPV-дрони Dream X5 Фото: Cкриншот

"Більшість західних компаній з виробництва безпілотників, як і раніше, покладаються на китайські компоненти", — заявив генеральний директор Orqa Срджан Ковачевич.

Заборони Пентагону на китайські компоненти не поширюються на такі деталі, як планери, двигуни та акумулятори, але покладатися на них все одно може бути ризиковано. У жовтні Китай запровадив санкції і заборонив постачати акумулятори найбільшому виробнику невеликих дронів для армії США. Компанія заявила, що не зможе знайти нових постачальників до цієї весни і буде змушена обмежувати поставки військовим.

Понад десяток інших компаній з виробництва безпілотників, які претендують на контракти Пентагону, зокрема Anduril, Shield AI, Firestorm, CyberLux і Neros, тепер потрапили під санкції Китаю. Деякі кажуть, що це не вплинуло на їхню діяльність, але багатьом довелося шукати вихід.

Конфлікт між Китаєм і США може позначитися на Україні, яка використовує БПЛА американського виробництва. Skydio заявила, що відправила в Україну понад 1 000 дронів, які використовували для ведення розвідки і документування військових злочинів Росії. Модель X10 пройшла українські випробування на стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, і тисячі таких апаратів замовили для ЗСУ. Можливо, почнуться перебої з поставками.

У березні стало відомо, що Anduril зробить для України ударні дрони Altius 600M і Altius 700M. Постачання профінансує Велика Британія.