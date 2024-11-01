Китай ударив по виробнику дронів, який допомагає Україні: як це позначиться на ЗСУ

Китайська влада мстить США за підтримку Тайваню, зірвавши поставки акумуляторів. Дрони Skydio вже застосовувалися українськими військовими, але виникли проблеми.

Related video

Виробник безпілотників Skydio, що допомагає Україні, постраждав через санкції, які Китай запровадив проти США. Генеральний директор компанії Адам Брай повідомив про це 30 жовтня на офіційному сайті.

Кілька тижнів тому Китай оголосив санкції проти Skydio через те, що остання продавала дрони Тайваню. Китайська влада не визнає незалежності Тайваню, на відміну від США, які всіляко підтримують його. Наприклад, Вашингтон схвалив продаж йому ударних безпілотників.

Через обмеження Skydio не може своєчасно отримувати акумулятори — поставки затримуються щонайменше на кілька місяців. Виробник наголосив, що намагається закуповувати компоненти для дронів за межами Китаю, але акумулятори стали одним із небагатьох винятків.

"У нас є значний запас акумуляторів і наша команда вже шукає альтернативних постачальників. Але зараз ми не чекаємо, що нові джерела з'являться раніше весни наступного року", — зазначив Адам Брай.

Фото: The Wall Street Journal

Щоб продовжити постачання дронів Skydio X10, виробник зважився на радикальний крок і обмежив кількість батарей до однієї на кожен апарат. Як компенсацію, він продовжує ліцензію на програмне забезпечення, гарантію і термін підтримки для всіх БпЛА, що надходять у неповній комплектації на той період, який потрібен компанії для доставки всіх батарей.

На думку Адама Брая, уряд Китаю вирішив використовувати ланцюжки поставок комплектовання як зброю для просування своїх інтересів. Китайські компанії довго домінували на ринку дронів, але тепер стрімко втрачають свої позиції через Skydio та інших західних виробників. Санкції ж покликані посилити залежність світу від китайських постачальників БпЛА.

За інформацією газети Finantial Times, китайська влада відвідала постачальників Skydio, включно з Dongguan Poweramp — дочірню компанію японської TDK, що виробляє акумулятори для дронів, — і наказала їм розірвати відносини. Зараз компанія шукає нових постачальників, проводячи переговори в Азії.

Skydio звернулася по допомогу до адміністрації президента США Джо Байдена. Генеральний директор Адам Брай минулого тижня зустрівся із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом і провів переговори з високопоставленими чиновниками в Білому домі.

Skydio заявила, що відправила в Україну понад 1 000 дронів для розвідки. Дрони також використовувалися для документування військових злочинів Росії на українській території. Виробник також стверджує, що X10 став першим безпілотником зі США, який пройшов українські випробування щодо стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, і що Київ запросив тисячі таких апаратів.

Утім, у квітні 2024 року The Wall Street Journal повідомляв, ніби дрони від Skydio погано показали себе на полі бою в Україні, тож військові надають перевагу китайським моделям. За даними ЗМІ, БпЛА не витримували атаки російських "глушилок" і губилися. Можливо, з того часу розробники їх удосконалили і повторно пройшли випробування. Так чи інакше, у відкритих джерелах майже немає інформації про застосування Силами оборони дронів Skydio, тож проблеми компанії з акумуляторами не повинні сильно позначитися на можливостях української армії.

У червні Skydio повідомила, що планує відкрити завод в Україні. Компанія навіть найняла кількох співробітників-українців.