В Україну заходить виробник військових дронів зі США, що він випускатиме (відео)

Американська компанія Skydio створює безпілотники як для США, так і для України, однак у спірних моментах орієнтується на запити українських військових.

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Американський виробник безпілотних апаратів Skydio створює свої дрони з урахуванням досвіду Сил оборони України та вже почав наймати українців, щоб у майбутньому відкрити на території країни свій завод. Про це розповів генеральний директор компанії Адам Брай в інтерв'ю порталу Defense News.

Адам Брай зазначив, що в команді поки що менше ніж десять осіб, які зосереджені на проєктуванні та підтримці користувачів БПЛА. За його словами, Skydio хоче випускати дрони на території України, однак почне, ймовірно, з дрібніших виробів. Наприклад, компанія може випускати системи, що дають змогу літати в умовах дії засобів РЕБ.

"Я ніколи не зустрічав користувачів дронів, настільки ж досвідчених, як хлопці в Україні, — сказав Брай. — Ми хочемо розмістити там команду".

Як зазначають у виданні, основний оборонний контракт Skydio — це програма ближньої розвідки для армії США. Наразі оборонні компанії змагаються за другу ітерацію цього контракту і Skydio пропонує для цього свій новий безпілотник X10D. На сайті виробника йдеться, що Skydio X10D — це невеликий дрон, оснащений штучним інтелектом і "найкращими датчиками".

Сили оборони України також зацікавлені в Skydio X10D і Київ уже офіційно запросив такі апарати. При цьому примітно, що в розробці своїх продуктів компанія орієнтується на потреби української армії, навіть якщо вони не перетинаються із запитами уряду США. Головна відмінність у вимогах полягає у стійкості. За словами гендиректора Skydio, Україна потребує БПЛА, стійких перед інтенсивною дією російських засобів РЕБ, а програма ближньої розвідки США зосереджена на інших речах.

"Там, де є розбіжності, ми віддаємо пріоритет тому, що бачимо в Україні", — наголосив Адам Брай.

БПЛА Skydio X10D

За словами глави компанії, Україна є "випробувальним полігоном" для малих БПЛА. Якщо вони добре себе показують на полі бою, то це має стати "хорошим рекламним ходом" і для армії США. Однак немає жодних гарантій.

"Це ризик з погляду бізнесу, — сказав він. — Але я думаю, що на цей ризик варто піти".

Нагадаємо, у травні минулого року Skydio випробувала перший дрон під повним управлінням ШІ. Тоді безпілотник зі штучним інтелектом вперше у світі злетів із футуристичної станції для безпілотників і самостійно облетів будівлі, повернувшись на базу.

Раніше, у 2022 році, також стало відомо, що на озброєння армії США почав надходити БПЛА малого радіусу дії Skydio RQ-28A. У межах першої партії військові отримали 30 безпілотників.