Перший дрон під повним керуванням ШІ з'явився в небі: навіщо він потрібен (відео)

Перший запуск дрона під керуванням ШІ відбувся в Австралії. Безпілотник самостійно здійснив тестову місію та успішно повернувся на базу.

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Уперше у світі дрон зі штучним інтелектом злетів із футуристичної станції для безпілотників і самостійно облетів будівлі, повернувшись на базу, повідомляє sUAS News. Тестовий політ здійснив американський виробник дронів Skydio.

Цей політ має велике значення, тому що відбувався в міських умовах, а не на полігоні. Дрон повністю управляється спеціальною станцією Skydio Dock, яка самостійно контролює безпілотник. Станція на основі ШІ може запускати дрон у радіусі п'яти кілометрів і садити з точністю до 11 сантиметрів від обраного об'єкта.

Звичайно, оператор також має можливість стежити за потоком даних із дрона, але це не обов'язково, і, в принципі, контроль можна здійснювати дистанційно з будь-якої точки світу.

Як говорить один із розробників системи Рос Андерсон, питання появи дронів під управлінням ШІ "було лише питанням часу". Компанія наголошує, що Skydio літає не на автопілоті, а справді керується штучним інтелектом. Саме завдяки ШІ дрон може зробити куди менше помилок, ніж під керуванням людини, кажуть фахівці компанії.

Інженери Skydio стверджують, що їхній дрон має практично нескінченну кількість сценаріїв для використання: від стеження за транспортом до застосування в гірничодобувній промисловості. "Дуже скоро всі зрозуміють, що дрони під управлінням ШІ — це не інструменти, а наші партнери", — каже Росс Андерсон.

Дрон Skydio здійснює політ під управлінням штучного інтелекту

Раніше Фокус повідомляв, що представлений дрон-доставник A2Z Pelican: як далеко та скільки вантажу він може нести.