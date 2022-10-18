Для них ще немає інструкцій: армія США почали отримувати малі БПЛА для розвідки Skydio RQ-28A

Безпілотник здатний підвищувати обізнаність і живучість екіпажу на полі бою. Військові розроблятимуть схему його використання.

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На озброєння американської армії почав надходити безпілотник малого радіусу Skydio RQ-28A, який дозволить розширити можливості на рівні взводу. Про це повідомляє Army Recognition.

Майор Джошуа МакМільйон заявив, що програма Skydio RQ-28A є першою армійською програмою, яка швидко забезпечить можливості для розвідки на рівні взводу.

"Від прототипу до доставки менш ніж за три роки — це велике досягнення. Можливість SRR RQ-28A забезпечить революційну технологію для армійських взводів, підвищуючи як смертоносність солдатів, так і живучість", — сказав Карсон Л. Вейкфілд, провідний розробник Soldier Unmanned Aircraft Systems.

У межах першої партії в армію надійшло 30 безпілотників. У школі Small UAS Master Trainer Schoolhouse солдати проходять навчання для освоєння нових БПЛА. Наразі в армії США немає інструкцій із застосування безпілотників рівня взводу.

Сержант 1-го класу Метью Крік каже, що вони експериментуватимуть із новими безпілотниками, щоб зрозуміти, як можна використовувати їх, і розробити інструкції для бойових і навчальних умов.

RQ-28A забезпечує підвищену ситуаційну поінформованість і можливість протистояння в міській місцевості, забезпечуючи розвідку та спостереження за цікавими цілями. Сам БПЛА важить близько 2 кг, і його можна перевозити в машині. Дрон здатний вертикально злітати й приземлятися.

У 2023 році Армія США отримає 480 безпілотників, а всього заплановано постачання 1083 одиниць.

Нагадаємо, в Ізраїлі анонсували новий дрон-камікадзе Viper, оснащений комп'ютерним зором.

Раніше турецька компанія Havelsan показала оновлений варіант безпілотника Baha, який отримав інший дизайн, але зберіг можливість вертикального зльоту й посадки.