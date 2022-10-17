Стежить за цілями без прямої видимості: в Ізраїлі презентували новий дрон-камікадзе Viper

У невеликий дрон інтегрували елементи штучного інтелекту, що дозволяють вражати цілі з найвищою точністю.

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Ізраїльська компанія SpearUAV представила новий дрон VIPER. Про це повідомляє Israel Defense.

Бойовий дрон Viper є пристроєм з елементами штучного інтелекту. БПЛА може миттєво виявляти, класифікувати, відстежувати та атакувати цілі навіть за межами прямої видимості.

Невеликий коптер здатний сканувати будівлі та отвори, що дозволяє працювати в умовах обмеженої видимості. Це повинно забезпечувати високу точність потрапляння за мінімальної супутньої шкоди.

[ + – ] Пускова для дрона Viper

Viper за рахунок елементів штучного інтелекту та комп'ютерного "зору" здатний автономно стежити за метою у будь-який час доби та у щільній міській забудові. Розробники окремо наголошують, що БПЛА здатний приймати самостійні рішення.

Готовність до виконання завдань займає лише кілька секунд навіть із статичного становища. Також дрон практично не потребує навчання. Запускати його може одна людина.

"Дрон Viper — це найновіша і найбільш передова розробка SpearUAV. вона поєднує в собі функції, необхідні для точної атаки: запуск протягом лічених секунд, здатність зависати в повітрі для виявлення цілей, а також високоточні атаки цілей. Ми пишаємося тим, що ця система вже зарекомендувала себе у польових умовах", — заявив гендиректор Гаді Куперман.

Нагадаємо, компанія Havelsan показує оновлений варіант безпілотника Baha, який отримав інший дизайн, але зберіг можливість вертикального зльоту та посадки.

Також українські інженери розробили БПЛА Flower для перехоплення російських безпілотників.