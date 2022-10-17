Следит за целями без прямой видимости: в Израиле представили новый дрон-камикадзе Viper

В небольшой дрон интегрировали элементы искусственного интеллекта, позволяющие с высочайшей точностью поражать цели.

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Израильская компания SpearUAV представила новый дрон VIPER. Об этом сообщает Israel Defense.

Боевой дрон Viper представляет собой устройство с элементами искусственного интеллекта. БПЛА может мгновенно обнаруживать, классифицировать, отслеживать и атаковать цели даже за пределами прямой видимости.

Небольшой коптер способен сканировать здания и проемы, что позволяет вести работу в условиях ограниченной видимости. Это должно обеспечивать высокую точность попадания при минимальном сопутствующем ущербе.

[ + – ] Пусковая для дрона Viper

Viper за счет элементов искусственного интеллекта и компьютерного "зрения" способен автономно следить за целью в любое время суток и в плотной городской застройке. Разработчики отдельно подчеркивают, что БПЛА способен принимать самостоятельные решения.

Готовность к выполнению задач занимает всего несколько секунд даже из статического положения. Также дрон практически не требует обучения. Запускать его может один человек.

"Дрон Viper — это новейшая и наиболее передовая разработка SpearUAV. она сочетает в себе функции, необходимые для точной атаки: запуск в течении считанных секунд, способность зависать в воздухе для обнаружения целей, а также высокоточные атаки целей. Мы гордимся тем, что эта система уже зарекомендовала себя в полевых условиях", — заявил гендиректор Гади Куперман.

Напомним, компания Havelsan показа обновленный вариант беспилотника Baha, который получил другой дизайн, но сохранил возможность вертикального взлета и посадки.

Также украинские инженеры разработали БПЛА Flower для перехвата российских беспилотников.