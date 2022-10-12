Турецкая Havelsan показала обновленный вариант беспилотника Baha (фото)

Беспилотник получит другой дизайн, но не утратил своих основных особенностей — работа в рое дронов и режим вертикального взлета и посадки.

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Турецкая компания Havelsan представила обновленный вариант беспилотника BAHA. Об этом сообщает Army Recognition.

На выставке в Абу-Даби Havelsan показали макет обновленного варианта беспилотника BAHA. БПЛА относится к типу аппаратам, которые могут без оператора выполнять задачи. Также он способен совершать совместные операции в режиме роя с другими летательными аппаратами.

[ + – ] Беспилотник BAHA

BAHA — это БПЛА, способный взлетать и приземляться вертикально за счет наличия дополнительных электродвигателей. На бензиновой тяге беспилотник способен находится в воздухе до 6 часов, а на электрической тяге до 2 часов. Дальность полета составляет 80 км. Также разработчики смогли сделать его практически всепогодным. Заявляется, что его можно будет использовать в мороз или дождь.

Грузоподъемнось BAHA составляет 5 кг, а его размах крыльев составляет 3,7 метров. Беспилотник спроектирован таким образом, что его обслуживать может один человек, а для запуска понадобится двое людей. К запуску беспилотник BAHA можно подготовить за несколько минут.

Беспилотник на 90% состоит из турецких деталей. Его также сделали устойчивым в условиях радиоподавления. Для этого Havelsan провели множество различных тестов при работе средств РЭБ

Напомним, впервые BAHA был представлен в октябре 2021 года. Он способен работать в режиме роя.

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