Быстрые и неуязвимые: что известно о дронах RAM II, которые купит Притула (видео)

Беспилотники предназначены для уничтожения танков, ЗРК и другой военной техники в радиусе 30 километров.

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Волонтер и телеведущий Сергей Притула объявил сбор средств на украинские дроны RAM II UAV для передачи Вооруженным силам Украины в ответ на массовые обстрелы со стороны россиян. Фокус выяснил, чем же выделяются эти беспилотники и как они помогут военным.

После того как 10 октября российские войска устроили массовый ракетный обстрел Украины, Сергей Притула и Сергей Стерненко призвали украинцев жертвовать деньги "на месть". По состоянию на 19:00 им удалось собрать более 206 млн гривен, а сейчас сумма значительно выросла — только в "копилке" Monobank содержится более 195 млн гривен.

А мстить решили силами ВСУ и при помощи украинских БПЛА-камикадзе RAM II UAV. Сергей Притула объяснил свой выбор тем, что эта модель дрона отлично показала себя на недавних испытаниях. По словам волонтера, на прошлой неделе разведка одной из бригад ВСУ обнаружила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", предназначенный для поражения воздушных целей (к ним относятся и БПЛА). RAM II смог без проблем подлететь к нему и уничтожить взрывом.

"Теперь эта "Оса" уже не ужалит ни наши дроны, ни наши БПЛА, ни наши вертолеты. Поэтому такие дроны нам нужны. Чтобы в огне "бавовны" пылала и техника, и живая сила!", — прокомментировал Сергей Притула.

RAM II — это дрон, разработанный украинскими предприятиями "Укроборонпром", CDET, DeViRo, "Украинская бронетехника", Spets Techno Export, его впервые представили в 2021 году на выставке вооружения "Зброя та безпека". БПЛА принадлежит к типу "камикадзе", такие устройства ведут разведку с воздуха и уничтожают цели, взрываясь вместе с ними после столкновения.

RAM II запускают в небо при помощи специальной катапульты, которую можно установить на бронеавтомобиль "Новатор". Скорость развертывания комплекса составляет всего 10 минут, после взлета аппарат движется со скоростью до 70 км/ч и выискивает вражеские объекты на земле при помощи камер с десятикратным приближением в радиусе до 30 км от места запуска и в течение 55 минут. Средства радиоэлектронной борьбы могут "заглушить" связь с оператором, но в таком случае дрон самостоятельно возвращается на базу и приземляется с помощью парашюта.

Беспилотник RAM II может нести на борту 3 кг взрывчатки в составе осколочных, кумулятивных и термобарических боеприпасов, а также наносить удары с точностью до 1 метра. По боевой мощи их сравнивают с американскими дронами-камикадзе Switchblade 600. Украинские дроны отправляют как поодиночке, так и целыми роями, что значительно увеличивает боевую мощь.

Ранее Сергей Притула вместе с волонтерами передал ВСУ 100 дронов Autel EVO II 640T общей стоимостью 25 млн грн. Телеведущий рассказал, что с каждым месяцем украинцам становится все труднее покупать беспилотники для армии из-за стремительного роста цен.

Писали также о самых популярных коммерческих БПЛА на службе ВСУ. Они обладают более слабой защитой по сравнению с военными моделями, но очень сильно помогают вести разведку и уничтожать российскую технику.