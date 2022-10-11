Швидкі та невразливі: що відомо про дрони RAM II, які купить Притула (відео)

Безпілотники призначені для знищення танків, ЗРК та іншої військової техніки у радіусі 30 кілометрів.

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Волонтер і телеведучий Сергій Притула оголосив збір коштів на українські дрони RAM II UAV для передавання Збройним силам України у відповідь на масові обстріли з боку росіян. Фокус з'ясував, чим виділяються ці безпілотники і як вони допоможуть військовим.

Після того, як 10 жовтня російські війська влаштували масовий ракетний обстріл України, Сергій Притула та Сергій Стерненко закликали українців жертвувати гроші "на помсту". Станом на 19:00 їм вдалося зібрати понад 206 млн гривень, а зараз сума значно зросла — тільки в "скарбничці" Monobank міститься понад 195 млн гривень.

А мстити вирішили силами ЗСУ та за допомогою українських БПЛА-камікадзе RAM II UAV. Сергій Притула пояснив свій вибір тим, що ця модель дрона добре показала себе на нещодавніх випробуваннях. За словами волонтера, минулого тижня розвідка однієї з бригад ЗСУ виявила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", призначений для ураження повітряних цілей (до них належать і БПЛА). RAM II зміг без проблем підлетіти до нього та знищити вибухом.

"Тепер ця "Оса" вже не вжалить ні наші дрони, ні наші БПЛА, ні наші вертольоти. Тому такі дрони нам потрібні. Щоб у вогні "бавовни" палала і техніка, і жива сила!" — прокоментував Сергій Притула.

RAM II — це дрон, розроблений українськими підприємствами "Укроборонпром", CDET, DeViRo, "Українська бронетехніка", Spets Techno Export, його вперше представили у 2021 році на виставці озброєння "Зброя та безпека". БПЛА належить до типу "камікадзе", такі пристрої ведуть розвідку з повітря та знищують цілі, вибухаючи разом із ними після зіткнення.

RAM II запускають у небо за допомогою спеціальної катапульти, яку можна встановити на бронеавтомобілі "Новатор". Швидкість розгортання комплексу складає всього 10 хвилин, після зльоту апарат рухається зі швидкістю до 70 км/год і вишукує ворожі об'єкти на землі за допомогою камер із десятикратним наближенням у радіусі до 30 км від місця запуску та протягом 55 хвилин. Засоби радіоелектронної боротьби можуть "заглушити" зв'язок з оператором, але в такому разі дрон самостійно повертається на базу та приземляється за допомогою парашута.

Безпілотник RAM II може нести на борту 3 кг вибухівки у складі осколкових, кумулятивних і термобаричних боєприпасів, а також завдавати ударів із точністю до 1 метра. За бойовою потужністю їх порівнюють з американськими дронами-камікадзе Switchblade 600. Українські дрони відправляють як поодинці, так і цілими роями, що значно збільшує бойову міць.

Раніше Сергій Притула разом із волонтерами передав ЗСУ 100 дронів Autel EVO II 640T загальною вартістю 25 млн грн. Телеведучий розповів, що з кожним місяцем українцям стає дедалі важче купувати безпілотники для армії через стрімке зростання цін.

Писали також про найпопулярніші комерційні БПЛА на службі ЗСУ. Вони мають слабкіший захист порівняно з військовими моделями, але дуже сильно допомагають вести розвідку і знищувати російську техніку.