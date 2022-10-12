Украинские инженеры представили беспилотник FOWLER для перехвата российских БПЛА (видео)

Легкий аппарат с системой самонаведения поможет военным сбивать "Орланы", "Фантомы" и другие дроны ВС РФ.

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Украинская команда разработала перехватчик дронов FOWLER, которые вскоре получат Вооруженные силы Украины. Подробности руководитель проекта Александр Буткалюк обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

14 украинских инженеров и ученых во главе с Александром Буткалюком два года работали над беспилотным летательным аппаратом, предназначенным для перехвата и уничтожения российских дронов с фиксированным крылом или роторами, например, "Орлан-10" и "Фантом-4". Его также можно запрограммировать для нанесения прицельного удара.

FOWLER будет действовать в паре с системой обнаружения БПЛА. Перехватчик получил недорогую беcкаркасную систему самонаведения, улавливающую видимый свет и волны ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared, NIR). При обнаружении вражеского беспилотника, оператор должен зафиксировать цель и отдать команду на поражение. В случае, если за время полета FOWLER не встретит ни одного БПЛА, то может безопасно приземлиться при помощи надувной "подушки", которая активируется датчиком при сближении с землей, а потом снова использоваться.

[ + – ] Дрон-перехватчик FOWLER Фото: Facebook

Известные характеристики FOWLER

Взлетная масса: 1,5 кг

Длина: 0,53 м

Размах крыльев: 0,42 м

Дальность поражения: до 1,5 км

Скорость цели: до 50 м/с

Высота поражения цели: до 1 км

[ + – ] FOWLER в разрезе Фото: Facebook

В целях безопасности разработчики пока не разглашают другие подробности проекта, в том числе информацию о боевой части FOWLER. Судя по фотографиям, по внешнему виду перехватчик напоминает ракету с четырьмя стойками для небольших винтов.

В настоящее время FOWLER проходит испытания, один из этапов которых показали на видео. В кадре аппарат вертикально взлетел с поверхности земли в небо, используя шасси в виде четырех опор-ножек, в дальнейшем от них планируют избавиться.

"Возможности камеры не позволили снимать на большом расстоянии", — объяснил Александр Буткалюк.

Ранее писали, что ВСУ получат от США комплексы Titan для борьбы с российским БПЛА. Система производства компании BlueHalo при помощи искусственного интеллекта распознают дроны во время полета и "глушат" их, определяя наиболее эффективный метод. Установка Titan занимает всего 5 минут, а работать он может в полностью автономном режиме.