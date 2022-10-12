Українські інженери представили безпілотник FOWLER для перехоплення російських БПЛА (відео)

Легкий апарат із системою самонаведення допоможе військовим збивати "Орлани", "Фантоми" й інші дрони ЗС РФ.

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Українська команда розробила перехоплювач дронів FOWLER, які незабаром отримають Збройні сили України. Подробиці керівник проєкту Олександр Буткалюк оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

14 українських інженерів і вчених на чолі з Олександром Буткалюком два роки працювали над безпілотним літальним апаратом, призначеним для перехоплення і знищення російських дронів із фіксованим крилом або роторами, наприклад, "Орлан-10" та "Фантом-4". Його також можна запрограмувати для завдання прицільного удару.

FOWLER діятиме у парі із системою виявлення БПЛА. Перехоплювач отримав недорогу безкаркасну систему самонаведення, що вловлює видиме світло та хвилі ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared, NIR). У разі виявлення ворожого безпілотника оператор повинен зафіксувати ціль і віддати команду на ураження. Якщо за час польоту FOWLER не зустріне жодного БПЛА, то може безпечно приземлитися за допомогою надувної "подушки", яка активується датчиком при зближенні із землею, а потім знову використовуватися.

[ + – ] Дрон-перехоплювач FOWLER Фото: Facebook

Відомі характеристики FOWLER

злітна маса: 1,5 кг;

довжина: 0,53 м;

розмах крил: 0,42 м;

дальність ураження: до 1,5 км;

швидкість цілі: до 50 м/с;

висота ураження цілі: до 1 км.

[ + – ] FOWLER у розрізі Фото: Facebook

З метою безпеки розробники поки що не розголошують інші подробиці проєкту, зокрема інформацію про бойову частину FOWLER. Судячи з фото, зовнішньо перехоплювач нагадує ракету з чотирма стійками для невеликих гвинтів.

Наразі FOWLER проходить випробування, один з етапів яких показали на відео. У кадрі апарат вертикально злетів із поверхні землі в небо, використовуючи шасі у вигляді чотирьох опор-ніжок, надалі їх планують позбутися.

"Можливості камери не дозволили знімати на великій відстані", — пояснив Олександр Буткалюк.

Раніше писали, що ЗСУ отримають від США комплекси Titan для боротьби з російським БПЛА. Система виробництва компанії BlueHalo за допомогою штучного інтелекту розпізнає дрони під час польоту та "глушить" їх, визначаючи найефективніший метод. Встановлення Titan займає лише 5 хвилин, а працювати він може повністю автономному режимі.