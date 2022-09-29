ЗСУ отримають комплекси Titan: як вони переможуть російські ударні БПЛА (фото)

Пристрій може впоратися з роєм військових дронів навіть у міських умовах.

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США мають намір надати Україні допомогу — $1,1 млрд. Здебільшого це буде найновіше озброєння, серед якого комплекси боротьби з військовими дронами Titan, пише apnews.com.

Захисникам України поставлять 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), боєприпаси до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії ударним і розвідувальним дронам.

"Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи відіграли ключову роль у бойових успіхах України в останні тижні. А росіяни використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських сил, що наголошує на необхідності більшої кількості систем для протидії цій загрозі", — повідомляє медіа.

[ + – ] Система Titan

Мультисенсорна система Titan розробляє американська компанія BlueHalo. Пристрій оснащений алгоритмами машинного навчання і працює на базі штучного інтелекту. Це дає можливість розпізнавати безпілотні літальні апарати у повітрі під час їх польоту. Після того, як апарат визначив тип дрона, він "вирішує", яку саме тактику застосувати, щоб вивести його з ладу. До речі, з роєм дронів йому теж під силу впоратися — навіть у міських умовах.

Titan здатний сканувати повітряний простір у радіусі 3 км, а "дістати" ворожий безпілотник може, якщо той знаходиться на відстані 1,5 км. Інженери оснастили систему антенами, блоком управління, але заявляють, що портативним гаджетом керувати не обов'язково, тому що він працює і в автономному режимі. В обслуговуванні й експлуатації він дуже простий. Щоб його встановити, знадобиться лише 5 хвилин.

Раніше ми писали про те, як розпізнати іранський військовий дрон у небі. За словами українських експертів, БПЛА-камікадзе Shahed-136 видає певний звук, який схожий на звук бензопили, що працює, або мотора мопеда.