ВСУ получат комплексы Titan: как они победят российские ударные БПЛА (фото)

Устройство может справиться с роем военных дронов даже в городских условиях.

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США намерены предоставить Украине помощь — $1,1 млрд. В основном, это будет новейшее вооружение, среди которого комплексы по борьбе с военными дронами Titan, пишет apnews.com.

Защитникам Украины поставят 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), боеприпасы к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия ударным и разведывательным дронам.

"Официальные лица заявили, что HIMARS и другие подобные системы сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели. А русские используют беспилотники иранского производства для поражения украинских сил, что подчеркивает необходимость в большем количестве систем для противодействия этой угрозе", — сообщает медиа.

[ + – ] Система Titan

Мультисенсорные системы Titan разрабатывает американская компания BlueHalo. Устройство оснащено алгоритмами машинного обучения, и работает на базе искусственного интеллекта. Это дает ему возможность распознавать беспилотные летательные аппараты прямо в воздухе во время их полета. После того, как аппарат определил тип дрона, он "решает", какую именно тактику применить, чтобы вывести его из стоя. Кстати, с роем дронов ему тоже под силу справиться — даже в городских условиях.

Titan способен сканировать воздушное пространство в радиусе 3 км, а "достать" вражеский беспилотник может, если тот находится на расстоянии 1,5 км. Инженеры оснастили систему антеннами, блоком управления, но заявляют, что портативным гаджетом управлять не обязательно, так как он работает и в автономном режиме. В обслуживании и эксплуатации он очень прост. Чтобы его установить, понадобится всего 5 минут.

Ранее мы писали о том, как распознать иранский военный дрон в небе. По словам украинских экспертов, БПЛА-камикадзе Shahed-136 издает определенный звук, который похож на звук работающей бензопилы или мотора мопеда.