Для них еще нет инструкций: армия США начали получать малые БПЛА для разведки Skydio RQ-28A

Беспилотник способен повышать осведомленность и живучесть экипажа на поле боя. Военные будут разрабатывать схему его использования.

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На вооружении американской армии начал поступать беспилотник малого радиуса действия Skydio RQ-28A, который позволит расширить возможности на уровне взвода. Об этом сообщает Army Recognition.

Майор Джошуа МакМиллион заявил, что программа Skydio RQ-28A является первой армейской программой, которая быстро обеспечит возможности для разведки на уровне взвода.

"От прототипа до доставки менее чем за три года является крупным достижением. Возможность SRR RQ-28A обеспечит революционную технологию для армейских взводов, повышая как смертоносность солдат, так и живучесть", — сказал Карсон Л. Уэйкфилд, ведущий разработчик Soldier Unmanned Aircraft Systems.

В рамках первой партии в армию поступило 30 беспилотников. В школе Small UAS Master Trainer Schoolhouse проходят обучение солдат для освоения новых БПЛА. На данный момент в армии США нет инструкций по применению беспилотников уровня взвода.

Сержант 1-го класса Мэтью Крик говорит, что они будут экспериментировать с новыми беспилотниками, чтобы понять, как можно использовать их и разработать инструкции для боевых и учебных условий.

RQ-28A обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность и возможность противостояния в городской местности, обеспечивая разведку и наблюдения за интересующими целями. Сам БПЛА весит около 2 кг и может перевозиться в машине. Дрон способен вертикально взлетать и приземляться.

В 2023 году Армия США получит 480 беспилотников, а всего запланирована поставка 1083 единиц.

Напомним, в Израиле анонсировали новый дрон-камикадзе Viper, оснащенный компьютерным зрением.

Ранее турецкая компания Havelsan показа обновленный вариант беспилотника Baha, который получил другой дизайн, но сохранил возможность вертикального взлета и посадки.