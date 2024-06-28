В Украину заходит производитель военных дронов из США, что он будет выпускать (видео)

Американская компания Skydio создает беспилотники как для США, так и для Украины, однако в спорных моментах ориентируется на запросы украинских военных.

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Американский производитель беспилотных аппаратов Skydio создает свои дроны с учетом опыта Сил обороны Украины и уже начал нанимать украинцев, чтобы в будущем открыть на территории страны свой завод. Об этом рассказал генеральный директор компании Адам Брай в интервью порталу Defense News.

Адам Брай отметил, что в команде пока менее десяти человек, которые сосредоточены на проектировании и поддержке пользователей БПЛА. По его словам, Skydio хочет выпускать дроны на территории Украины, однако начнет, вероятно, с более мелких изделий. К примеру, компания может выпускать системы, позволяющие летать в условиях действия средств РЭБ.

"Я никогда не встречал пользователей дронов, столь же опытных, как парни в Украине, — сказал Брай. — Мы хотим разместить там команду".

Как отмечают в издании, основной оборонный контракт Skydio — это программа ближней разведки для армии США. На данный момент оборонные компании соревнуются за вторую итерацию этого контракта и Skydio предлагает для этого свой новый беспилотник X10D. На сайте производителя говорится, что Skydio X10D — это небольшой дрон, оснащенный искусственным интеллектом и "лучшими датчиками".

Силы обороны Украины также заинтересованы в Skydio X10D и Киев уже официально запросил такие аппараты. При этом примечательно, что в разработке своих продуктов компания ориентируется на потребности украинской армии, даже если они не пересекаются с запросами правительства США. Главное различие в требованиях заключается в устойчивости. По словам гендиректора Skydio, Украина нуждается в БПЛА, стойких перед интенсивным действием российских средств РЭБ, а программа ближней разведки США сосредоточена на других вещах.

"Там, где есть расхождения, мы отдаем приоритет тому, что видим в Украине", — подчеркнул Адам Брай.

БПЛА Skydio X10D

По словам главы компании, Украина является "испытательным полигоном" для малых БПЛА. Если они хорошо себя показывают на поле боя, то это должно стать "хорошим рекламным ходом" и для армии США. Однако нет никаких гарантий.

"Это риск с точки зрения бизнеса, — сказал он. — Но я думаю, что на этот риск стоит пойти".

Напомним, в мае прошлого года Skydio испытала первый дрон под полным управлением ИИ. Тогда беспилотник с ИИ впервые в мире взлетел с футуристической станции для беспилотников и самостоятельно облетел здания, вернувшись на базу.

Ранее, в 2022 году, также стало известно, что на вооружение армии США начал поступать БПЛА малого радиуса действия Skydio RQ-28A. В рамках первой партии военные получили 30 беспилотников.