В Украину заходит производитель военных дронов из США, что он будет выпускать (видео)
Американская компания Skydio создает беспилотники как для США, так и для Украины, однако в спорных моментах ориентируется на запросы украинских военных.
Американский производитель беспилотных аппаратов Skydio создает свои дроны с учетом опыта Сил обороны Украины и уже начал нанимать украинцев, чтобы в будущем открыть на территории страны свой завод. Об этом рассказал генеральный директор компании Адам Брай в интервью порталу Defense News.
Адам Брай отметил, что в команде пока менее десяти человек, которые сосредоточены на проектировании и поддержке пользователей БПЛА. По его словам, Skydio хочет выпускать дроны на территории Украины, однако начнет, вероятно, с более мелких изделий. К примеру, компания может выпускать системы, позволяющие летать в условиях действия средств РЭБ.
"Я никогда не встречал пользователей дронов, столь же опытных, как парни в Украине, — сказал Брай. — Мы хотим разместить там команду".
Как отмечают в издании, основной оборонный контракт Skydio — это программа ближней разведки для армии США. На данный момент оборонные компании соревнуются за вторую итерацию этого контракта и Skydio предлагает для этого свой новый беспилотник X10D. На сайте производителя говорится, что Skydio X10D — это небольшой дрон, оснащенный искусственным интеллектом и "лучшими датчиками".
Силы обороны Украины также заинтересованы в Skydio X10D и Киев уже официально запросил такие аппараты. При этом примечательно, что в разработке своих продуктов компания ориентируется на потребности украинской армии, даже если они не пересекаются с запросами правительства США. Главное различие в требованиях заключается в устойчивости. По словам гендиректора Skydio, Украина нуждается в БПЛА, стойких перед интенсивным действием российских средств РЭБ, а программа ближней разведки США сосредоточена на других вещах.
"Там, где есть расхождения, мы отдаем приоритет тому, что видим в Украине", — подчеркнул Адам Брай.
По словам главы компании, Украина является "испытательным полигоном" для малых БПЛА. Если они хорошо себя показывают на поле боя, то это должно стать "хорошим рекламным ходом" и для армии США. Однако нет никаких гарантий.
"Это риск с точки зрения бизнеса, — сказал он. — Но я думаю, что на этот риск стоит пойти".
Напомним, в мае прошлого года Skydio испытала первый дрон под полным управлением ИИ. Тогда беспилотник с ИИ впервые в мире взлетел с футуристической станции для беспилотников и самостоятельно облетел здания, вернувшись на базу.
Ранее, в 2022 году, также стало известно, что на вооружение армии США начал поступать БПЛА малого радиуса действия Skydio RQ-28A. В рамках первой партии военные получили 30 беспилотников.