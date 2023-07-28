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Диджитал Российско-украинская война

Для документирования военных преступлений РФ: Украина получит дроны Skydio

дроны Skydio
Украина получит дроны Skydio

Эти аппараты имеют критическое значение для команды генерального прокурора. Дроны Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации.

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США обязались передать Украине девять беспилотных летательных аппаратов Skydio. Эта поставка является частью помощи США в сфере обороны и укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщили в USAID.

Данная партия беспилотных летательных аппаратов будет использована Офисом генпрокурора для сбора доказательств военных преступлений Российской Федерации.

"Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 тысяч случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях. Эти беспилотники критически важны для команды генерального прокурора, поскольку она преследует справедливость для тех, кто пережил военные преступления и нарушения прав человека, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Что известно про дроны Skydio

Дрон видит больше, благодаря шести навигационным 4K камерам, используя 45 мегапиксельное визуальное восприятия от шести камер с 200-градусным обзором.

На сайте Skydio сообщается, что Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации. Функция KeyFrame позволяет создавать собственные траектории полета.

Ключевые особенности:

  • Камера 4k60 HDR
  • Автономная скорость 58 км/ч
  • Время полета до 23 минут
  • Трехосевая стабилизация (3 axis)
  • Дальность 3.5 км.

Напомним, что Украина получит крошечные нанодроны Black Hornet от США. Такие БПЛА военные США использовали во время боевых действий в Афганистане, что позволяло оценить ситуацию за углами или стенами зданий, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.