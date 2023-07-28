Для документирования военных преступлений РФ: Украина получит дроны Skydio
Эти аппараты имеют критическое значение для команды генерального прокурора. Дроны Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации.
США обязались передать Украине девять беспилотных летательных аппаратов Skydio. Эта поставка является частью помощи США в сфере обороны и укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщили в USAID.
Данная партия беспилотных летательных аппаратов будет использована Офисом генпрокурора для сбора доказательств военных преступлений Российской Федерации.
"Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 тысяч случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях. Эти беспилотники критически важны для команды генерального прокурора, поскольку она преследует справедливость для тех, кто пережил военные преступления и нарушения прав человека, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Что известно про дроны Skydio
Дрон видит больше, благодаря шести навигационным 4K камерам, используя 45 мегапиксельное визуальное восприятия от шести камер с 200-градусным обзором.
На сайте Skydio сообщается, что Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации. Функция KeyFrame позволяет создавать собственные траектории полета.
Ключевые особенности:
- Камера 4k60 HDR
- Автономная скорость 58 км/ч
- Время полета до 23 минут
- Трехосевая стабилизация (3 axis)
- Дальность 3.5 км.
Напомним, что Украина получит крошечные нанодроны Black Hornet от США. Такие БПЛА военные США использовали во время боевых действий в Афганистане, что позволяло оценить ситуацию за углами или стенами зданий, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.