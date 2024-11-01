Китай ударил по производителю дронов, помогающему Украине: как это отразится на ВСУ

Китайские власти мстят США за поддержку Тайваня, сорвав поставки аккумуляторов. Дроны Skydio уже применялись украинскими военными, но возникли проблемы.

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Производитель беспилотников Skydio, помогающий Украине, пострадал из-за санкций, который Китай предпринял против США. Генеральный директор компании Адам Брай сообщил об этом 30 октября на официальном сайте.

Несколько недель назад Китай объявил санкции против Skydio из-за того, что последняя продавала дроны Тайваню. Китайские власти не признают независимости Тайваня, в отличие от США, всячески поддерживающие его. Например, Вашингтон одобрил продажу ему ударных беспилотников.

Из-за ограничений Skydio не может своевременно получать аккумуляторы — поставки задерживаются как минимум на несколько месяцев. Производитель подчеркнул, что старается закупать компоненты для дронов за пределами Китая, но аккумуляторы стали одним из немногих исключений.

"У нас есть значительный запас аккумуляторов, и наша команда уже ищет альтернативных поставщиков. Но сейчас мы не ждем, что новые источники появятся раньше весны следующего года", — отметил Адам Брай.

Фото: The Wall Street Journal

Чтобы продолжить поставку дронов Skydio X10, производитель решился на радикальный шаг и ограничил количество батарей до одной на каждый аппарат. В качестве компенсации, он продлевает лицензию на программное обеспечение, гарантию и срок поддержки для всех БпЛА, поступающих в неполной комплектации на тот период, который нужен компании для доставки всех батарей.

По мнению Адама Брая, правительство Китая решило использовать цепочки поставок комплектующих как оружие для продвижения своих интересов. Китайские компании долго доминировали на рынке дронов, но теперь стремительно теряют свои позиции из-за Skydio и других западных производителей. Санкции же призваны усилить зависимость мира от китайских поставщиков БпЛА.

По информации газеты Finantial Times, китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp — дочернюю компанию японской TDK, производящую аккумуляторы для дронов, — и приказали им разорвать отношения. Сейчас компания ищет новых поставщиков, проводя переговоры в Азии.

Skydio обратилась за помощью к администрации президента США Джо Байдена. Генеральный директор Адам Брай на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

Skydio заявила, что отправила в Украину более 1000 дронов для разведки. Дроны также использовались для документирования военных преступлений России на украинской территории. Производитель также утверждает, что X10 стал первым беспилотником из США, который прошел украинские испытания по устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы, и что Киев запросил тысячи таких аппаратов.

Впрочем, в апреле 2024 года The Wall Street Journal сообщал, будто дроны от Skydio плохо показали себя на поле боя в Украине, поэтому военные предпочитают китайские модели. По данным СМИ, БпЛА не выдерживали атаки российских "глушилок" и терялись. Возможно, с той поры разработчики их усовершенствовали и повторно прошли испытания. Так или иначе, в открытых источниках почти нет информации о применении Силами обороны дронов Skydio, поэтому проблемы компании с акумуляторами не должны сильно отразиться на возможностях украинской армии.

В июне Skydio сообщила, что планирует открыть завод в Украине. Компания даже наняла нескольких сотрудников-украинцев.