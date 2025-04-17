У производителей дронов в США начались проблемы с деталями из Китая: чего ждать Украине

Министерство обороны США готовится к войне в Тихом океане и хочет усилить армию тысячами беспилотников, но оказалось, что компании-производители сильно зависят от компонентов из Китая.

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Издание Forbes выяснило причины и последствия этого явления.

Зависимость от Китая

5 марта генеральный директор Mach Industries Итан Торнтон опубликовал рекламный ролик о новом военном ударном дроне компании под названием Viper. Пользователи социальных сетей заметили, что его двигатель очень похож на китайскую модель.

Поначалу Итан Торнтон отрицал, что какой-либо БПЛА Mach Industries использует детали из Китая, но Палмер Лаки, генеральный директор оборонного технологического гиганта Anduril, напрямую спросил: "А что насчет планера на видео?". Тогда Торнтон фактически признался: "Мы чувствуем себя комфортно, взрывая китайские компоненты в целях тестирования". После в комментарии Forbes он заявил, что в итоге готовые машины поставляются без китайских компонентов.

Война в Украине, напряженность вокруг Тайваня и доминирование китайских производителей беспилотников, таких как DJI, побуждают американскую армию закупать технику у отечественных и союзних компаний. Президент Дональд Трамп также подлил масла в огонь повышением таможенных пошлин, надеясь что это заставит производить больше товаров внутри США. Но оказалось, что большинство американских производителей не могут обойтись без китайской продукции.

Согласно данным исследовательской компании Drone Industry Insights UG, сейчас Китай контролирует около 90 процентов мирового рынка коммерческих беспилотников и производит большую часть ключевого оборудования, используемого для их создания — планеры, батареи, радиостанции, камеры и экраны. США уже давно зависимы от этих деталей, потому что создание конкурентоспособной инфраструктуры для их производства займет годы.

"Мы почти полностью зависим от нашего главного противника", — сказал Джош Стайнман, который ранее курировал безопасность цепочки поставок в Совете национальной безопасности.

Зависимость от китайских деталей встревожила чиновников из Пентагона. Несколько американских компаний по производству беспилотников, имеющих контракты с Минобороны, включая Skydio, пытаются восстановить свои цепочки поставок после того, как санкции отрезали доступ к поставщикам из Китая.

"Китай может закрыть индустрию беспилотников во всем мире на год. Это вопрос национальной безопасности не только для Соединенных Штатов, но и для всего Запада", — заявил Трент Эменекер, возглавляющий группу в Отделе оборонных инноваций Пентагона, которая одобряет беспилотники для военного использования.

Что делать производителям?

В теории, тарифы Дональда Трампа действительно побуждают американские компании налаживать собственные цепочки поставок внутри страны. Однако для этого потребуются годы исследований и разработок, а также значительные инвестиции. При этом Китай вводит ответные тарифы и делает товары еще дороже для американцев. Планы по перепроектированию новой экспортной системы уже останавливают поставки магнитов, которые необходимы для двигателей дронов.

Некоторые компании по производству БПЛА пожаловались Forbes, что бюрократия затормозила рост промышленности в США, а Пентагон не спешил решать проблему из-за наличия китайских деталей. Недавно военные стали прекращать сотрудничество с компаниями, использовали китайские комплектующие, под удар попала хорватская Orqa, которая называла себя "Западной DJI" и предлагала торговую площадку для покупки компонентов вне Китая.

Orqa производит FPV-дроны Dream X5 Фото: Cкриншот

"Большинство западных компаний по производству беспилотников по-прежнему полагаются на китайские компоненты", — заявил генеральный директор Orqa Срджан Ковачевич.

Запреты Пентагона на китайские компоненты не распространяются на такие детали, как планеры, двигатели и аккумуляторы, но полагаться на них все равно может быть рискованно. В октябре Китай ввела санкции и запретила поставлять аккумуляторы крупнейшему производителю небольших дронов для армии США. Компания заявила, что не сможет найти новых поставщиков до этой весны и будет вынуждена ограничивать поставки военным.

Более десятка других компаний по производству беспилотников, претендующих на контракты Пентагона, включая Anduril, Shield AI, Firestorm, CyberLux и Neros, теперь попали под санкции Китая. Некоторые говорят, что это не повлияло на их деятельность, но многим пришлось искать выход.

Конфликт между Китаем и США может отразиться на Украине, которая использует БПЛА американского производства. Skydio заявила, что отправила в Украину более 1 000 дронов, которые использовали для ведения разведки и документирования военных преступлений России. Модель X10 прошла украинские испытания на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, и тысячи таких аппаратов заказали для ВСУ. Возможно, начнутся перебои с поставками.

В марте стало известно, что Anduril сделает для Украины ударные дроны Altius 600M и Altius 700M. Поставку профинансирует Великобритания.