Китай постачає РФ артилерію: про які системи йдеться, — експерти (фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка зафіксувала постачання озброєнь із Китаю в Росію. За словами глави держави, йдеться про передачу артилерії, пороху, а також можливу участь китайських фахівців у виробництві зброї на території РФ.

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"Ми, нарешті, отримали інформацію про те, що Китай постачає зброю РФ. На сьогодні у нас є загальна інформація від Служби безпеки, від розвідки — про порох, артилерію. Я думаю, що вже наступного тижня ми зможемо більш детально про це розповісти", — заявив Зеленський на брифінгу 17 квітня.

Володимир Зеленський про постачання китайської зброї в Росію (дивитися з 05:40)

Президент також підкреслив, що раніше отримував особисті запевнення від голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що Пекін не постачатиме озброєння Москві. Однак нові розвідувальні дані свідчать про протилежне.

"У нас уже є факти про те, як Китай і Росія співпрацюють у сфері зміцнення обороноздатності — і це погані факти", — додав Зеленський.

Які системи міг поставити Китай

Коментуючи слова українського президента, оглядачі "Мілітарного" зазначили, що в Росію можуть постачатися артсистеми китайського виробництва, створені на основі радянських зразків.

З урахуванням того, що за радянських часів Китай отримав значну кількість артилерії з СРСР, а також технології її виробництва, експерти вважають цілком логічним, що саме ці системи або їхні китайські аналоги можуть постачатися Росії зараз.

По-перше, це дає змогу уникнути необхідності перенавчання розрахунків. По-друге, завдяки спільному походженню такі системи майже неможливо відрізнити від радянських без глибоких професійних знань. Це особливо актуально в умовах конфлікту, де швидка ідентифікація озброєння часто неможлива.

Отже, може йтися про такі артилерійські системи:

Type 59 — копія радянської 130-мм гармати М-46. Має мінімальні зовнішні відмінності й практично не відрізняється без спеціальних засобів ідентифікації.

— копія радянської 130-мм гармати М-46. Має мінімальні зовнішні відмінності й практично не відрізняється без спеціальних засобів ідентифікації. Type 66 — китайський аналог 152-мм гаубиці Д-20. Повністю зберігає конструкцію і параметри оригіналу.

— китайський аналог 152-мм гаубиці Д-20. Повністю зберігає конструкцію і параметри оригіналу. Type 60 — версія радянської 122-мм гармати Д-74, раніше зафіксованої на фронті в жовтні 2024 року.

— версія радянської 122-мм гармати Д-74, раніше зафіксованої на фронті в жовтні 2024 року. Type 54-1 — копія 122-мм гаубиці М-30.

— копія 122-мм гаубиці М-30. Type 96 — китайський варіант популярної гаубиці Д-30.

— китайський варіант популярної гаубиці Д-30. Type 59-1 — гібридна система зі стволом від Type 59 і лафетом від Type 60.

Додатково на фронті могла бути помічена реактивна система Type 81, створена на основі 122-мм БМ-21 "Град".

Артилерійські системи РФ і Китаю Фото: Мілітарний Артилерійські системи РФ і Китаю Фото: Мілітарний Артилерійські системи РФ і Китаю Фото: Мілітарний Артилерійські системи РФ і Китаю Фото: Мілітарний

Також не виключено, що окрім цілих артилерійських систем, можлива передача окремих компонентів — зокрема, стовбурів або пускових установок, придатних для монтажу на вже наявні російські платформи.

Китайські боєприпаси

Крім артилерії, у РФ фіксують використання боєприпасів, візуально схожих із китайськими. Так, за даними від 3 березня, російські війська застосовують 122-мм осколково-фугасні снаряди підвищеної дальності ОФ-56ИМ-1м, які використовуються з гаубицями Д-30. Дальність цих боєприпасів на 4 км перевищує стандартні показники для цього калібру.

Артилерійський снаряд ОФ-56ИМ Фото: X (Twitter)

Поки що незрозуміло, чи постачаються ці снаряди безпосередньо з Китаю, чи їхнє виробництво налагоджено в самій Росії за китайськими технологіями. Однак, за даними російських джерел, ці боєприпаси допомогли частково розв'язати проблему дефіциту на фронті.

Нагадаємо, торік Китай запевнив українських дипломатів, що не постачатиме Росії зброю для ведення війни проти України.