Китай поставляет РФ артиллерию: о каких системах идет речь, — эксперты (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка зафиксировала поставки вооружений из Китая в Россию. По словам главы государства, речь идет о передаче артиллерии, пороха, а также возможном участии китайских специалистов в производстве оружия на территории РФ.

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"Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки — о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать", — заявил Зеленский на брифинге 17 апреля.

Владимир Зеленский о поставках китайского оружия в Россию (смотреть с 05:40)

Президент также подчеркнул, что ранее получал личные заверения от председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин не будет поставлять вооружения Москве. Однако новые разведывательные данные свидетельствуют об обратном.

"У нас уже есть факты о том, как Китай и Россия сотрудничают в сфере укрепления обороноспособности — и это плохие факты", — добавил Зеленский.

Какие системы мог поставить Китай

Комментируя слова украинского президента обозреватели "Милитарного" отметили, что в Россию могут поставляться артсистемы китайского производства, созданные на основе советских образцов.

С учетом того, что в советское время Китай получил значительное количество артиллерии из СССР, а также технологии ее производства, эксперты считают вполне логичным, что именно эти системы или их китайские аналоги могут поставляться России в настоящий момент.

Во-первых, это позволяет избежать необходимости переобучения расчетов. Во-вторых, благодаря общему происхождению такие системы почти невозможно отличить от советских без глубоких профессиональных знаний. Это особенно актуально в условиях конфликта, где быстрая идентификация вооружения зачастую невозможна.

Итак, речь может идти о следующих артиллерийских системах:

Type 59 — копия советской 130-мм пушки М-46. Обладает минимальными внешними отличиями и практически неотличима без специальных средств идентификации.

— копия советской 130-мм пушки М-46. Обладает минимальными внешними отличиями и практически неотличима без специальных средств идентификации. Type 66 — китайский аналог 152-мм гаубицы Д-20. Полностью сохраняет конструкцию и параметры оригинала.

— китайский аналог 152-мм гаубицы Д-20. Полностью сохраняет конструкцию и параметры оригинала. Type 60 — версия советской 122-мм пушки Д-74, ранее зафиксированной на фронте в октябре 2024 года.

— версия советской 122-мм пушки Д-74, ранее зафиксированной на фронте в октябре 2024 года. Type 54-1 — копия 122-мм гаубицы М-30.

— копия 122-мм гаубицы М-30. Type 96 — китайский вариант популярной гаубицы Д-30.

— китайский вариант популярной гаубицы Д-30. Type 59-1 — гибридная система со стволом от Type 59 и лафетом от Type 60.

Дополнительно на фронте могла быть замечена реактивная система Type 81, созданная на основе 122-мм БМ-21 "Град".

Артиллерийские системы РФ и Китая Фото: Милитарный Артиллерийские системы РФ и Китая Фото: Милитарный Артиллерийские системы РФ и Китая Фото: Милитарный Артиллерийские системы РФ и Китая Фото: Милитарный

Также не исключено, что кроме целых артиллерийских систем, возможна передача отдельных компонентов — в частности, стволов или пусковых установок, пригодных для монтажа на уже существующие российские платформы.

Китайские боеприпасы

Помимо артиллерии, в РФ фиксируется использование боеприпасов, визуально схожих с китайскими. Так, по данным от 3 марта, российские войска применяют 122-мм осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности ОФ-56ИМ-1м, которые используются с гаубицами Д-30. Дальность этих боеприпасов на 4 км превышает стандартные показатели для данного калибра.

Артиллерийский снаряд ОФ-56ИМ Фото: X (Twitter)

Пока неясно, поставляются ли эти снаряды непосредственно из Китая, либо их производство налажено в самой России по китайским технологиям. Однако, по данным российских источников, эти боеприпасы помогли частично решить проблему дефицита на фронте.

Напомним, в прошлом году Китай заверил украинских дипломатов, что не будет поставлять России оружие для ведения войны против Украины.