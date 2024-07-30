Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России для ведения войны против Украины, — МИД

Тема оружия обсуждалась во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР.

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Китай заверил украинских дипломатов, что не будет поставлять России оружие для ведения войны против Украины. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий, сообщает "РБК-Украина".

Тихий рассказал, что именно эта тема обсуждалась во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай. Кулеба ездил в КНР по приглашению своего коллеги Ван И с трехдневным визитом 23 июля. Обе стороны в ходе встреч и переговоров обменивались мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

А главной темой обсуждения стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможная роль Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

"Позиция Украины, что никакая военная поддержка для государства-агрессора на предмет оружия недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставил и не будет предоставлять оружия России", — отметил Тихий.

Как рассказал представитель украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы их не передавали России.

"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", — добавил Тихий.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком вооружений оборонно-промышленному комплексу России.

В тот день лидеры НАТО приняли совместную декларацию, в которой Китай назван "решающим пособником" войны России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины, иначе Пекин ждут санкции.

В то же время в МИД Китая призвали НАТО прекратить обвинять КНР в том, что они помогают агрессору.

А 26 июля военные самолеты КНР и России подлетели на расстояние 321 км к побережью американского штата Аляска. Об этом сообщил министр обороны США Ллойда Остина. Который отметил, что это впервые, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.