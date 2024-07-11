НАТО осудило Китай как "пособника" России: Пекин отверг все обвинения

В НАТО назвали Китай решающим фактором российско-украинской войны. Пекин ответил, что всегда стремился к политическому урегулированию конфликта.

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Официальный Пекин раскритиковал Североатлантический альянс, который выступил с заявлением, что Китай стал решающим фактором, способствующим России в войне против Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины посредством своего так называемого партнерства "без ограничений" и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы. Это увеличивает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и евроатлантической безопасности. Мы призываем КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН, прекратить всю материальную и политическую поддержку военных усилий России. Это включает в себя передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат в качестве ресурсов для российского оборонного сектора", — говорится в итоговом коммюнике стран НАТО.

В свою очередь, как отмечает издание, Пекин направил в НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".

Представительство Китая при Европейском Союзе отметило, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте. В то же время, "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению, — добавили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, что в НАТО спрогнозировали, сколько еще продлится война в Украине.

Bloomberg 9 июля писал, что страны, продолжающие вести бизнес с Россией, сталкиваются с растущим давлением США, в частности, через угрозу вторичных санкций. И это стало эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня.