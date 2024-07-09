Россия не способна перейти на китайский юань из-за санкций Запада, — Bloomberg

Компании, продолжающие бизнес с РФ, сталкиваются с американским давлением. Угроза вторичных санкций, как отмечают в СМИ, является мощным сдерживающим фактором для некоторых крупнейших институтов Китая при работе с российскими контрагентами.

Related video

Военная экономика Владимира Путина, возможно, достигла своего предела. Страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, сталкиваются с растущим давлением США, в частности, через угрозу вторичных санкций, что стало эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Москва может быть более склонна принять юань, чем китайские банки. Финансовые учреждения пугают вторичные санкции США.

"Рынок указывает на дефицит юаня в России, а также на нежелание китайских банков предоставлять ликвидность", — говорится в материале.

Разрыв в ставках по однодневным займам в юанях в России и Китае резко увеличился после того, как в декабре прошлого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США не колеблясь "предпримут решительные и хирургические меры против финансовых учреждений, которые способствуют поставкам российской военной машины". После этого США санкционировали вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, а государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов.

Как свидетельствуют данные китайской таможни, за два года объем торговли РФ с Пекином вырос более чем на 60%, до 240 миллиардов долларов. Китай получает выгоду от покупки российской нефти и других товаров со скидкой, в то время как Россия получает доступ к широкому спектру потребительских и высокотехнологичных товаров.

В результате Китай стал главным торговым партнером России, а на юань теперь приходится около 40% экспортных и импортных платежей РФ и более половины оборота на российском валютном рынке, что сделало Москву крупнейшим спонсором усилий Пекина по повышению роли юаня в международных платежах.

Доля торговли Китая, рассчитанная в юанях, продолжала расти в первом квартале этого года, и на Россию пришлось 29%. Торговля России с Китаем почти полностью ведется в юанях, а экспорт России в юанях, как показывают оценки, превышает то, что она продает Китаю, то есть другие страны платят России в юанях.

Тем не менее, за первые пять месяцев 2024 года годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией замедлился до 3% по сравнению с почти 42,5% годом ранее, согласно расчетам Bloomberg, основанным на таможенных данных Китая.

Как отмечают экономисты, угроза вторичных санкций является мощным сдерживающим фактором для некоторых крупнейших институтов Китая в работе с российскими контрагентами. Кроме того, использование юаня Россией в основном обусловлено экспортом российской нефти, в то время как другие страны неохотно принимают юани в качестве оплаты за импорт. И если цены на нефть останутся на прежнем уровне, то же самое произойдет и с торговлей юанями в России.

Напомним, в апреле аналитики издания Newsweek предположили, что ключевые союзники России, которые еще недавно помогали лидеру РФ Владимиру Путину обходить международные санкции, теперь стараются дистанцироваться от страны-агрессора.