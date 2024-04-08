Послание Пекину: в Минфине США пригрозили китайским банкам из-за помощи РФ

Администрация президента Джо Байдена пытается дать отпор фирмам во всем мире, которые помогают РФ избежать санкций, введенных странами Запада.

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После завершения четырехдневных переговоров в Китае глава американского Минфина Джаннет Йеллен предупредила банки и экспортеров страны, что "Вашингтон придет за вами" в случае продолжения содействия укреплению российского военного потенциала. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", — говорится в заявлении Йеллен, которое подготовили для выступления во время пресс-конференции в резиденции американского посла в Пекине.

Также министр финансов отметила, что "любые банки, которые способствуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США".

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Отдельно Bloomberg подчеркивает, что администрация Байдена стремится повлиять на фирмы по всему миру, которые способствуют России избежать сети санкций, введенных против Москвы США и их союзниками после ее вторжения в Украину в 2022 году. Несмотря на предыдущие предупреждения в адрес Пекина, послание Йеллен, доставленное в китайскую столицу, было нетипично прямой угрозой санкций.

5 апреля издание Financial Times писало, что глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за дальнейшего активного сотрудничества России и Китая, в частности в военной сфере.

В то же время 18 марта китайские власти высказались относительно критики Вашингтона из-за поставок вооружения российской армии, назвав "несправедливыми" такие замечания.