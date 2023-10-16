"Будем работать": в Минфине США заверили, что предоставят Украине больше средств

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, финансовая помощь Киеву является "высшим приоритетом" для президента Джо Байдена.

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В понедельник, 16 октября, министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не намерен отказываться от помощи Украине. Об этом пишет The New York Times.

На встрече министров финансов в Люксембурге Джанет Йеллен пообещала, что администрация президента США Джо Байдена стремится добиться увеличения помощи, несмотря на то, что некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе против.

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"Мы будем работать с Конгрессом, чтобы принять надежный пакет мер по Украине", — заявила Йеллен.

Глава ведомства также отметила, что в скором времени Белый дом представит Конгрессу запрос на финансирование Украины и Израиля.

По словам Джанет Йеллен, финансовая помощь Киеву является "высшим приоритетом" для президента США.

"Я абсолютно верю, что мы это сделаем", — добавила министр.

Как отмечают журналисты, заявление главы Минфина прозвучало на фоне обеспокоенности в Европе тем, что политическая ситуация в США и война в Израиле лишат Украину необходимой помощи для продолжения борьбы с российской агрессией.

Напомним, 16 октября в Киев прибыла спецпредставитель США Пенни Прицкер, которая получила полномочия проверять расходы средств на восстановление. Визит произошел спустя месяц после того, как Киев получил от США список рекомендованных реформ.

Ранее, 14 октября, члены Республиканской партии США выдвинули на пост спикера Палаты представителей Конгресса Джима Джордана, который долгое время критиковал помощь Украине.