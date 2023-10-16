Деньги будут, оружие — тоже. Почему не стоит опасаться прекращения помощи Украине от США и МВФ

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О международной помощи в контексте "гражданской войны среди республиканцев" в Конгрессе США и новостей о приостановке помощи Украине.

Это все нас очень волнует, и мы целых три дня все были экспертами по американской демократии, но все были вынуждены переквалифицироваться в экспертов по Сектору Газы, и не успели объяснить, что происходит. Окей. Я за экспертов. Объясняю, о какой именно помощи идет речь в Конгрессе.

Чего нам ожидать? Если очень коротко, то в целом сейчас все окей с макрофинансовой помощью и перспективы по ней неплохие. С военной помощью все окей прямо сейчас, а вот в будущем могут быть проблемы.

А теперь подробно и долго.

Цитата о "гражданской войне среди республиканцев" — это цитата лидера демократического меньшинства в Конгрессе Хакима Джеффриса, если что. И сказано это было о том, что демократы не будут помогать республиканцам выбираться из их внутреннего кризиса. Это означает, что вопросы, которые нас очень волнуют, могут откладываться на будущее. Война России против Украины для демократов и республиканцев становится ареной предвыборных соревнований. Это неприятно и рискованно, но, по меньшей мере, это гораздо лучше, чем если бы о нас забыли, и мы стали "каким-то восточноевропейским беспорядком". Наоборот. Мы являемся краеугольным камнем американской политики. Этим камнем демократы бьют республиканцев по голове, и наоборот.

Дело в том, что украинское подсознание, когда говорит о коллективном Западе, представляет, что всем Западом управляют США единолично. А всеми США руководит Президент США. Ну ок, теперь знают, что есть какой-то Конгресс. Это все подтверждалось случаями, когда американские и европейские чиновники и лидеры давили на Украину в прошлом с требованиями выполнять меморандумы МВФ.

Но это все не очень соответствует действительности.

Вопрос помощи, который подвешен в Конгрессе — это вопрос выделения новых средств в основном на военную помощь. В значительной степени эти деньги вообще в Украину не попадали. В лучшем случае — в страны Европы, или продавцам оружия, но напрямую от ЦРУ и РУМО, которые скупали то оружие для нас по всему миру. Так что, когда идет речь о том, что украинские коррупционеры массово разграбляют американскую военную помощь, что же делать, как быть, то украинские коррупционеры только грустно смеются и плачут в платочки луивитон. Потому что "американская военная помощь" — это американский Пентагон дал денег американскому производителю за сто тысяч миллионов патронов, получил их от него, засунул в американский самолет, паровоз, паром, ракету, довез все это в Польшу с Чехией, там разгрузил, и потом оно доехало до Украины. А украинский коррупционер только может посмотреть на вагон снарядов и написать в фейсбуке "спасибо американскому правительству за очередные сто миллионов долларов", одновременно думая себе "с...ка, хоть бы доллар живой увидеть".

Это как будто ваша бабушка любит вас, и когда вы приходите к ней со словами "бабушка, мне очень тяжело жить, все очень дорого, не могла бы ты дать мне немного деньжат", она говорит "внучек, я так тебя люблю, ты такой молодец, на тебе супчик поешь". Ты ей "а денег, бабушка, можно мне денег", а она отвечает "а я тебе еще и в термоса вот супчика налила, смотри, заходи еще".

На самом деле, мы все еще не выбрали ранее выделенные средства (поэтому, пока я пишу этот текст, Пентагон заявил о новом транше на военные нужды Украины из бюджета США в этом году). К тому же Пентагон всегда может "переоценить" стоимость выданного, как уже было не раз. Потому что, как я уже говорил, эти деньги фактически ездят между Конгрессом и Пентагоном. Если Пентагон говорит, что на ту же сумму он может нам выдать еще что-то, потому что то, что выдали раньше, "стоит" меньше — он выдает. Даже помощь Израилю, о которой вы слышали сейчас, это фактически поставки со складов армии США в Израиле. То есть даже ракеты "Железного Купола", которые США передало АОИ, фактически уже не только куплены — они уже находились в Израиле. Просто не были переданы.

К тому же бюджет, который был принят без учета будущей помощи нам, был временным. В него и должны были вносить правки. Но теперь это откладывается на какое-то время, пока там республиканцы решат свои вопросы с большинством в Конгрессе. Тем не менее, постоянство поставок нам может быть сохранено за счет механизмов, о которых я сказал, и благодаря вкладу европейцев. На какое-то время этого хватит, потому что ЕС готовы, но долго они так делать не смогут. Поэтому в целом задержка на разборки республиканцев и возможные задержки Израиля с завершением операции в Газе создают для нас, так сказать, потенциально серьезный вызов ближе к лету 2024 года.

О Конгрессе закончили.

Далее о макрофинансовой помощи. Вот уж деньги, как деньги, это не супчик в бидончике.

МВФ Украиной доволен — значит, помощь будет Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

МВФ — это независимая институция. Да, США имеет там решающий голос, но этот голос стратегический. Аналогично и со Всемирным банком. США может влиять на введение политик МВФ и ВБ, но не может вмешиваться в операционку напрямую. Только на уровне консультаций. Да, конечно, в это трудно поверить украинцам, но это правда. Решение о выделении помощи Украине МВФ будет принимать по собственным процедурам и по своему усмотрению. То есть, функционеры МВФ имеют наибольшее влияние на перспективы получения Украиной большого макрофина. Цитата заместителя директора Европейского департамента МВФ Умы Рамакришнаны: "Соединенные Штаты действительно будут частью этого диалога". Частью. Диалога. Это, кстати, было сказано в ответ на вопрос о письме приоритетных реформ от Посольства США. Я это здесь не к тому, что не надо делать реформы. Еще как надо, и провтыки с маяками могут легко привести к задержкам выделения денег от МВФ (план на такой случай, если что, тоже есть). Это для понимания, что чисто американские внутриполитические факторы будут влиять на нашу макрофинансовую помощь не сильно.

Что там, как с собственным усмотрением у МВФ? Как они оценивают нашу готовность?

МВФ оценивает условно и очень упрощенно два типа параметров. Так сказать количественные параметры (те, которые можно измерить: уровень инфляции, объем ЗВР, курс, дефицит бюджета и т.д.) и параметры дизайна, которые чаще всего описаны в маяках МВФ. Эти все "проголосовать закон номер", "провести валютную либерализацию", "выбрать прозрачное руководство орган_нейм", "усилить независимость орган_нейм" и тому подобное.

С количественными параметрами у нас все ок. Прямая речь главы миссии МВФ в Украине: "Если говорить о количественных параметрах, то по состоянию на конец июня все они были выполнены. Это сигнал того, что руководство Украины выполняет все указанные параметры и продвигается по определенной траектории". Интервью было на прошлой неделе, оценки идут с опозданием, но если бы что-то изменилось, то МВФ бы сказал что-то вроде "обратить внимание на такие-то тенденции". Поэтому все ок.

Более того. Кроме консервативного сценария, МВФ прорабатывает и негативный. В случае негативного сценария общий объем траншей, которые завязаны на МВФ, будет увеличен с 115 миллиардов долларов до 140. Среди негативных сценариев, кроме чисто военных, есть и проблемы с украинским экспортом.

С маяками у нас всегда все сложно, но МВФ оценивает текущее состояние как "власти страны взяли на себя обязательства и работают над их выполнением. Это скорее вызовы, поскольку страна находится в состоянии войны, и некоторые из этих реформ приводят к техническим вызовам, а другие к — политическим. А некоторые — к обоим". Радует, что вопросов именно к финансовому сектору у МВФ впервые за много лет вообще нет.

Более того. Во время пресс-конференции в Маракеше глава МВФ Кристалина Георгиева отметила три самых больших достижения Украины во время войны.

Первое достижение — это восстановление экономического роста, несмотря на войну.

Цитата: "Сейчас мы прогнозируем рост примерно до 3%. У нас был диапазон от 1% до 3%, и мы склоняемся к высшей границе этого диапазона".

Второе достижение — это удержание инфляции менее 10%. Также не очень простая задача, глава МВФ прямо отметила, что не так много стран могут похвастаться такими цифрами, даже без войны. И не надо думать, что МВФ можно намахать какими-то махинациями со статистикой. Они знают, что снижение инфляции — это результат "продуманной политики".

Третье достижение — это сохранение золотовалютных резервов, которое позволило НБУ перейти к управляемой гибкости обменного курса. И произошло это раньше и гораздо плавнее, чем МВФ ожидал. Управляемая гибкость — это путь к валютной либерализации, которая записана в маяки МВФ, потому что это помогает расти экономике.

Как мы видим, все три достижения — это результат работы Национального Банка и Минфина. Доверие наших международных партнеров к этим институтам — самое высокое за всю историю украинской независимости. И это доверие построено на плодотворном сотрудничестве и полном взаимопонимании. Этот кредит доверия очень нам понадобится в случае каких-либо проблем.

Именно поэтому перспективы чисто макрофина я оцениваю очень позитивно, просто потому, что так их оценивают те, кто дает нам деньги. Обычно МВФ никого не хвалит. Особенно, если дает 115 миллиардов баксов. Наоборот.

Как видим, американская зрада на нас влияет значительно меньше, чем наши внутренние, как говорит МВФ, вызовы. Как технические, так и политические. Поэтому не стоит из-за ситуации в Конгрессе сильно переживать. Ситуация на фронте и выполнение маяков МВФ является большей проблемой (на данном этапе), чем задержки с одной частью помощи нам.

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