"Министерство твоей мамки": как хамство становится нормой в общении команды Трампа с внешним миром

Министерство твоей мамки.

Мне вот что интересно. "Я вам не завидую" Яныка, "дорогуша" Порошенко, "где тот мальчик?" Зеленского вызвали возмущение среди журналистов. Бойкоты и флешмобы.

Белый дом тупо с…ыт в глаза американским и не только журналистам, называет придурками и шутит про "твоя мамку". Любой неудобный вопрос Трамп тупо забалтывает какой-то дичью, или своими фантазиями, или просто врет. Уточнений, фактчека и всякого такого от журналистов обычно не бывает, ибо журналисты не очень желают вылететь из пула. Ценность этой говорильни из Овального зала нулевая. Что ни спрашивай, услышишь рандом, в принципе, Трамп мог надиктовывать свои мысли духу Генри Пикера. Интервью при этом, в том числе и телефонное, Трамп может дать кому угодно по желанию левой пятки.

И тут вопрос возникает, а что там по хардтокам? По принципиальности? Цеховой солидарности? По независимости редакций?

Ну и по нейтральности освещения вопрос есть. Нафиг она нужна, если вас все стебут фар-лефт?

Ну натурально. Прессекша мамкует, как школьник из доты, генпрокурорша демонстративно отказывается отвечать на вопросы во время слушаний под присягой, глава ICE говорит под видео с фанящимися тремя двумя в костюмах спанчбоба — "вы видите штурм фасилити ICE террористами Антифа"…

Что-то пробз…tлось в датском княжестве.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

