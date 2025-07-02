Аресты, провокации и сбитый самолет: начнет ли Россия войну с Азербайджаном

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Конечно, никакой войны между Азербайджаном и Россией не будет. Она не нужна сейчас России, она не нужна Азербайджану в принципе.

Почему Россия делает то, что делает?

Ну конечно, есть российская конспирология о том, что была спецоперация азербайджанцев, которые похитили в Ебурге какого-то сепаратиста. И в ответ начали действовать российские слабовики. Может, это и правда, но этого мало для такого конфликта. Хотя ответ Азербайджана в таком случае становится более понятным.

Но на самом деле проблема в том, что ситуация в РФ не очень, и нужны враги. Из нас, как ни странно, враги плохие. Потому что мы даем отпор, и чот замахались уже с телеканалов рассказывать, что мы скоро погибнем. Четвертый год трехдневной операции. И вообще в РФ растет количество людей, которые хотят жить так, чтобы не видеть последствий войны. В АП очень четко отслеживают тренды и работают заранее. Не то чтобы критические проблемы прямо сейчас, но чекисты в этом плане на перспективу работать могут.

Идеальный враг — это мигранты. Ну с точки зрения чисто идеологической. Но с мигрантами есть проблема. Если массово высылать узбеков и таджиков, то экономика будет иметь проблемы. Моба плюс загрузка ВПК плюс отъезд некоторых категорий граждан создают проблемы. Если дополнительно выбрасывать таджиков, то проблемы станут больше. К тому же есть риск дестабилизации уже Таджикистана (после чего там может вынырнуть Вилаят Хорасан), чего в РФ не очень хотят.

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Но запрос у населения есть, и рейтинги четко показывают, что тему мигрантов надо качать. Сейчас на теме мигрантов растут Бастрюкин и ЛДПР. Но качать надо очень осторожно, чтобы не задеть Кадырова и других уважаемых внутренних людей.

В таком случае азербайджанцы — удобная цель. Они очень отделены от чеченцев или дагестанцев. Они не так сильно вовлечены в черную работу, как таджики или узбеки. И главное — за азербайджанцами рынки (буквальные продовольственные рынки в городах), которые так удобно переделить российским слабовикам и частично маркетплейсам, которыми уже владеют правильные люди.

Ну и плюс Азербайджан исповедует ту же стратегию, что и Турция. Внеблоковость, проекция силы и активное представительство в регионе. Поэтому Азербайджан будет вынужден отвечать.

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