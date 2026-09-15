Из Вены выдачи нет: почему неправильно сравнивать генпрокурора Кравченко с Юлией Мендель

Я не очень понимаю, почему генерального прокурора Кравченко все сравнивают с Мендель.

На самом деле примером для Кравченко является бывший глава НБУ Кирилл Шевченко. Такой же перспективный, молодой и амбициозный назначенец властей. И хронический нарцисс. Он тоже разошелся с властями. В отношении Шевченко также велось расследование со стороны НАБУ. О ходе которого он узнал благодаря схеме Борзых (который впоследствии стал теневым советником Кравченко). Зная, что подозрение со стороны САП неизбежно, Кирилл Шевченко отправился в командировку за границу.

После этого Шевченко было предъявлено подозрение, а через день Рада отстранила Шевченко от должности главы НБУ.

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В Вене Кирилл Шевченко также заявлял о политических преследованиях. И использовал эти заявления, чтобы предотвратить свою экстрадицию. Как видно, у Кирилла Евгеньевича Шевченко все в порядке.

Схема известна и беспроигрышна. Из Вены выдачи не будет. И вот так Кирилл Шевченко превратился в Австрии в влиятельного оппозиционера, в Твиттере теперь нормально набирает лайки. Благодаря "разоблачению украинской коррупции". У Шевченко хватает собственных денег, но, судя по всему, "борьбе" Шевченко помогает некий Фридман. Для него Шевченко — весомый свидетель в арбитражном деле вокруг "Сенс Банка". Ну, был, а теперь, может, уже никакие свидетели и не нужны.

Так что у молодого и амбициозного Кравченко просто потрясающие перспективы.

Конечно, если не вернут домой. То ли как Чернышова (благодаря ГУР), то ли как Христенко (благодаря СБУ).

Я ставлю на СБУ.

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