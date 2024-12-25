Хороший вор Аладдин и плохие квадроберы: почему родители боятся увлечений своих детей

Related video

Ору с того, как некоторые современные родители переживают, что в соцсетях их дети смотрят пропаганду квадробики (или как там ее), по улицам можно квадроберов встретить (рили? где?) и магазины продают весь экип для того, чтобы нырнуть в этот мир.

Но, уважаемые, у вас действительно есть вопросы к какой-то пропаганде?

Вы себя-то помните?

Просто напомню вам, что в хитовом мультфильме вашего детства от Диснея "Красавица и Чудовище" красавица Белль НЕ ЗНАЛА, что Чудовище — это заколдованный принц, и сама добровольно согласилась жить с медведем или кто он там был. Да, именно так. Не было ли здесь какой-то пропаганды квадроберов?

А еще Чудовище похитило отца Белль. И отпустил он отца в обмен на то, что Белль останется с ним. А потом отец ищет Белль в лесу и почти замерзает, только чудом об этом узнает Белль и отца ей удается спасти.

"Аладдин" — пример старого сюжета с плохим героем, на котором воспитались нынешние взрослые

На случай, если вы скажете, что Дисней — тоже пропаганда, напомню вам, что "Красавица и Чудовище" снята по мотивам средневековой европейской сказки, где сюжет был не намного лучше. Там такой заряд традиционализма, что Дисней отдыхает.

Напомню также, что сюжет не менее хитового мульта "Мулан" — в целом о кроссдресерке и трансвеститке, которая переодевалась мужчиной. Вынужденно, да, но ведь было. Такой же сюжет в оригинальной китайской сказке про Хуа Мулань. И там еще в мультике мужчины переодевались в женщин тоже.

Главный герой "Аладдина" — вор, а "Белоснежка и 7 гномов" оставляет такую кучу вопросов ко всем героям, что лучше их не задавать вообще.

И что, эта пропаганда на вас там как-то повлияла?

Конечно, ходить в худи героиновой "Нирваны" и пи....диться район на район — это были лучшие забавы.

Не могу спорить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно