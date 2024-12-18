В ногу со временем: в Харькове кукольный театр устраивает батл квадроберов с хоббихорсерами

Театр решил не отставать и заманить зрителей молодежными субкультурами. Кроме баттла посетителей ожидает рождественско-новогодняя программа.

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В Харькове государственный академический театр кукол имени мени В.А. Афанасьева совместно с Art Area ДК подошли к организации новогодних мероприятий в ногу с современники "трендами" и запланировали вечеринку с квадроберами и хоббихорсерами в рамках фестиваля ВертепВосток 2024. Об этом сообщается на странице театра в сети.

Отмечается, что фестиваль запланирован на 22 декабря 2024 года. Он является уже традиционным. Посетителей фестиваля ожидает Рождественский Вертеп, зажжение Вифлеемского огня и круг колядок.

В этом году в программу добавили современных ноток и обещают посетителям балаган-party и батл между квадроберами и хоббихорсерами.

Вход на фестиваль — свободный донат.

Квадроберы и хоббихорсеры: что известно

Квадроберы и хоббихорсеры — молодежная субкультура.

Квадроберы — это современное молодежное увлечение с элементами физической активности и ролевого подражания животным. Поэтому люди, имитируя поведение животных, носят маски, накладные хвосты и передвигаются на четвереньках. Этот тренд зародился в Японии и быстро распространился по миру, достигнув и Украины.

Хоббихорсеры — имитируют лошадей, используя деревянные палки с прикрепленными лошадиными головами, выполняют различные упражнения и прыжки в стиле верховой езды.

Напомним, что 25 октября сообщалось, что 11-летняя киевлянка-квадробер надевает на себя маски волка, рыси или лисы и гуляет по улицам. Мать ребенка во всем ее поддерживает и не понимает негативного отношения окружающих и готова обращаться в полицию.

Также Фокус писал, почему квадроберы сейчас у всех на слуху. Эта субкультура в последнее время стала очень распространенной в Украине.